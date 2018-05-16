Собственный православный святой появится в Ростове-на-Дону

Как сообщают ростовские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы Донской митрополии Игоря Петровского, комиссия, в составе которой входят историки, священнослужители, представители общественных организаций, тщательно изучила жизненный путь священника до самой минуты его смерти.

Отец Константин родился 21 мая 1874 года (по старому стилю) в семье священнослужителя в ныне Неклиновском районе области.

В последние годы жизни служил в храме Всех Святых Ростова-на-Дону. После того, как в Петрограде произошла революция, отец Константин не принял новую власть, и в своих проповедях резко отзывался о большевиках.

9 февраля 1918 года после вступления на Дон Красной армии, Константин Верецкий был расстрелян.

Он станет первым ростовчанином, причисленным к лику святых Русской Православной Церкви, и вторым в истории донской земли после праведного старца Павла Таганрогского.