Собственный православный святой появится в Ростове-на-Дону
Специальная комиссия РПЦ 15 мая приняла решение о начале процесса канонизации ростовского священника Константина Верецкого, расстрелянного в 1918-м году красногвардейцами.
Специальная комиссия РПЦ 15 мая приняла решение о начале процесса канонизации ростовского священника Константина Верецкого, расстрелянного в 1918-м году красногвардейцами.
Как сообщают ростовские СМИ со ссылкой на
Отец Константин родился 21 мая 1874 года (по старому стилю) в семье священнослужителя в ныне Неклиновском районе области.
В последние годы жизни служил в храме Всех Святых
9 февраля 1918 года после вступления на Дон Красной армии, Константин Верецкий был расстрелян.
Он станет первым ростовчанином, причисленным к лику святых Русской Православной Церкви, и вторым в истории донской земли после праведного старца Павла Таганрогского.
Сейчас представители Русской Православной Церкви приступят к написанию иконы святого, его жития, и текста службы. Чуть позже митрополит Меркурий определит день торжественного прославления священномученика Константина на Дону.