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12:57 (мск), источник: РИА Крым

Черняк рассказал, как открытие Крымского моста изменит турбизнес

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Открытие моста через Керченский пролив упростит логистику для российских туристов и сделает наиболее востребованным отдых в Ленинском районе, Керчи и Феодосии. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Источник: РИА "Новости"
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«Транспортная логистика поменялась, и все движение будет идти в Крым с востока. Последний год показал, что увеличилась заполняемость (туристами) Ленинского района. Для многих это стало неожиданностью. Отельеры понимают, что туристы, которые впервые поедут в Крым ради моста, будут останавливаться в Керчи, Феодосии, Ленинском районе на один-два дня — на уикенд» — рассказал он.

Депутат отметил, что с началом движения по Крымскому мосту россияне больше не будут испытывать во время перемещения паромной переправой неудобств из-за ухудшения погоды. Еще одним преимуществом для автотуристов, добавил он, станет возможность ездить по всему Крыму на личном транспорте, что позволит посещать как можно больше достопримечательностей.

Движение транспорта на автодорожной части Крымского моста стартовало в среду в 5.30. За первый час по переходу проехали свыше 600 автомобилей со стороны Крыма и более 500 — со стороны Кубани. Накануне, 15 мая, президент России Владимир Путин официально открыл автодорожную часть моста, проехав по ней на КамАЗе во главе колонны строительной техники.

Крымский мост — самый протяженный не только в России, но и в Европе, его длина составляет 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает пролив и выходит на крымский берег. В масштабной стройке задействовали более 10 тыс строителей.

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