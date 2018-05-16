Черняк рассказал, как открытие Крымского моста изменит турбизнес

Источник: РИА "Новости"

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«Транспортная логистика поменялась, и все движение будет идти в Крым с востока. Последний год показал, что увеличилась заполняемость (туристами) Ленинского района. Для многих это стало неожиданностью. Отельеры понимают, что туристы, которые впервые поедут в Крым ради моста, будут останавливаться в Керчи, Феодосии, Ленинском районе на один-два дня — на уикенд» — рассказал он.

Депутат отметил, что с началом движения по Крымскому мосту россияне больше не будут испытывать во время перемещения паромной переправой неудобств из-за ухудшения погоды. Еще одним преимуществом для автотуристов, добавил он, станет возможность ездить по всему Крыму на личном транспорте, что позволит посещать как можно больше достопримечательностей.

Движение транспорта на автодорожной части Крымского моста стартовало в среду в 5.30. За первый час по переходу проехали свыше 600 автомобилей со стороны Крыма и более 500 — со стороны Кубани. Накануне, 15 мая, президент России Владимир Путин официально открыл автодорожную часть моста, проехав по ней на КамАЗе во главе колонны строительной техники.