В Крыму построят три психоневрологических интерната в 2019 году — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал стройку трех психоневрологических интерната на полуострове в следующем году, передает Крыминформ.

«В Крыму сегодня инвалидность по психике имеют более 12 тысяч человек. По поручению президента до конца 2019 года у нас будут построены три психоневрологических интерната», — отметил он.