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13:02 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму построят три психоневрологических интерната в 2019 году — Аксенов

Глава Крыма заявил, что на сегодняшний день тема инвалидности по психике рассматривается на высоком уровне.

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал стройку трех психоневрологических интерната на полуострове в следующем году, передает Крыминформ.

«В Крыму сегодня инвалидность по психике имеют более 12 тысяч человек. По поручению президента до конца 2019 года у нас будут построены три психоневрологических интерната», — отметил он.

Аксенов добавил, что во времена, когда Крым выходил в состав Украины, проблемы людей с нарушениями психики не поднимались вообще. Он подчеркнул, что сегодня, наоборот, эта тема рассматривается на высоком уровне.

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