В Крыму построят три психоневрологических интерната в 2019 году — Аксенов
Глава Крыма заявил, что на сегодняшний день тема инвалидности по психике рассматривается на высоком уровне.
Глава Крыма заявил, что на сегодняшний день тема инвалидности по психике рассматривается на высоком уровне.
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал стройку трех психоневрологических интерната на полуострове в следующем году, передает Крыминформ.
«В Крыму сегодня инвалидность по психике имеют более 12 тысяч человек. По поручению президента до конца 2019 года у нас будут построены три психоневрологических интерната», — отметил он.
Аксенов добавил, что во времена, когда Крым выходил в состав Украины, проблемы людей с нарушениями психики не поднимались вообще. Он подчеркнул, что сегодня, наоборот, эта тема рассматривается на высоком уровне.