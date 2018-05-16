В Астане травят комаров и гнус
С апреля по октябрь 2018 года на территории столицы Астаны будут проводиться дезинсекционные обработки против комаров и гнуса на открытых стациях, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
С апреля по октябрь 2018 года на территории столицы Астаны будут проводиться дезинсекционные обработки против комаров и гнуса на открытых стациях, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Сообщается, что благоприятным временем для проведения дезинсекционных работ является период с апреля по октябрь, то есть после таяния снегов и установления положительной температуры воздуха. После установления теплой погоды дезинсекционные работы начинаются с борьбы против личиночных форм комара на мелководных водоемах с целью недопущения массового вылета летных форм из водоемов на территорию города и его окрестности.
В процессе работы департаментом охраны общественного здоровья Астаны проводится фенологические исследования видового состава, активного поиска источников выплода и мест их укрытия.
Борьба с летными формами комаров и гнуса ежегодно начинается с апреля — эта работа на защитных барьерах вокруг города и борьба с комарами, прозимовавшими в помещениях, в камышах (мест укрытия) и т.д., а затем мероприятия в плановом порядке на территории открытых участках растительности (внутриквартально).
Для проведения дезинсекционных работ на территории города используются механические роторные опрыскиватели, дезмашины, а для барьерной обработки вокруг окрестностей населенных пунктов, для сдерживания заноса насекомых в город используются туманные завесы — термогенератором и дезмашинами.
Так как комары выходят на охоту и более активны в сумеречное время, обработки будут проводиться в вечернее и ночное время суток.
Эта работа также должна проводиться параллельно в подвальных помещениях жилых домов. Поэтому необходимо требовать от председателей КСК, ТОО, ИП
Обработки проводятся с учетом погодных условий (температуры воздуха, наличия осадков, направления и скорости ветра и др.).
Для проведения обработок используются дезинсекционные препараты, разрешенные к применению на территории РК и стран ЕАЭС, в соответствии с утвержденными методическими указаниями. Организации, проводящие обработки, обязаны соблюдать меры предосторожности при проведении мероприятий.
Вчера жители Алматы получали рассылку о ночной травле крыс и насекомых.
«15 мая 2018 с 22.30 до 00.00 будет проводится дератизация травля комаров и клещей. Методикой холодный туман (будет белый дым). Просим всем в это время прикрыть форточки, окна», — говорилось в распространяемом сообщении.
В акимате южной столицы проинформировали, что такой рассылки от них не было.
Мероприятия по уничтожению грызунов начались в Алматы около месяца назад — 20 апреля. Травля будет проводиться до 20 мая. Весенний тур по сплошной дератизации проходит на территории секторов частного домовладения, а также открытых и закрытых биотопов города с общей площадью более 47 000 га.