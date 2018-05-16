В Астане травят комаров и гнус

Источник: Zakon.kz

Сообщается, что благоприятным временем для проведения дезинсекционных работ является период с апреля по октябрь, то есть после таяния снегов и установления положительной температуры воздуха. После установления теплой погоды дезинсекционные работы начинаются с борьбы против личиночных форм комара на мелководных водоемах с целью недопущения массового вылета летных форм из водоемов на территорию города и его окрестности.

В процессе работы департаментом охраны общественного здоровья Астаны проводится фенологические исследования видового состава, активного поиска источников выплода и мест их укрытия.

Борьба с летными формами комаров и гнуса ежегодно начинается с апреля — эта работа на защитных барьерах вокруг города и борьба с комарами, прозимовавшими в помещениях, в камышах (мест укрытия) и т.д., а затем мероприятия в плановом порядке на территории открытых участках растительности (внутриквартально).

Для проведения дезинсекционных работ на территории города используются механические роторные опрыскиватели, дезмашины, а для барьерной обработки вокруг окрестностей населенных пунктов, для сдерживания заноса насекомых в город используются туманные завесы — термогенератором и дезмашинами.

Так как комары выходят на охоту и более активны в сумеречное время, обработки будут проводиться в вечернее и ночное время суток.

Эта работа также должна проводиться параллельно в подвальных помещениях жилых домов. Поэтому необходимо требовать от председателей КСК, ТОО, ИП и т. д. проведение обработок против комаров в подвальных помещениях жилых домов, так как данные услуги входят в эксплуатационные расходы КСК.

Обработки проводятся с учетом погодных условий (температуры воздуха, наличия осадков, направления и скорости ветра и др.).

Для проведения обработок используются дезинсекционные препараты, разрешенные к применению на территории РК и стран ЕАЭС, в соответствии с утвержденными методическими указаниями. Организации, проводящие обработки, обязаны соблюдать меры предосторожности при проведении мероприятий.

Вчера жители Алматы получали рассылку о ночной травле крыс и насекомых.

«15 мая 2018 с 22.30 до 00.00 будет проводится дератизация травля комаров и клещей. Методикой холодный туман (будет белый дым). Просим всем в это время прикрыть форточки, окна», — говорилось в распространяемом сообщении.

В акимате южной столицы проинформировали, что такой рассылки от них не было.