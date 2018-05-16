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13:13 (мск), источник: Publika.md

19 мая в столице пройдет Европейская ночь музеев

Почти на 130% выросло число посетителей музеев в прошлом году, по сравнению с 2016. Данные представило Министерство образования, культуры и исследований.

Источник: Publika.md

Ведомство приглашает всех желающих на Европейскую ночь музеев, которая пройдёт 19 мая. В этот день музеи будут работать по особому графику, а вход в них будет бесплатным.

«Приглашаем вас воспользоваться этой возможностью и оценить усилия работников музеев, которые подготовились к этому событию. Вы вместе с детьми получите массу эмоций. Мы представим вам уникальные экспонаты, изображения, расскажем много интересного, вы точно получите заряд хорошего настроения», — сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

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