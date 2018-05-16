19 мая в столице пройдет Европейская ночь музеев

Ведомство приглашает всех желающих на Европейскую ночь музеев, которая пройдёт 19 мая. В этот день музеи будут работать по особому графику, а вход в них будет бесплатным.



«Приглашаем вас воспользоваться этой возможностью и оценить усилия работников музеев, которые подготовились к этому событию. Вы вместе с детьми получите массу эмоций. Мы представим вам уникальные экспонаты, изображения, расскажем много интересного, вы точно получите заряд хорошего настроения», — сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.