В Ростовской области наградили семьи, прожившие в браке более 25 лет

Награждение состоялось в Международный День семьи в Волгодонске Ростовской области. Каждая из представленных донских семей является примером супружества и родительства, имеет региональные или федеральные награды. Надпись на знаке гласит: «За сохранение нравственных, семейных традиций и ценностей, вклад в развитие Ростовской области».

«Семь лет назад в нашей области зародилась новая традиция — награждать счастливые семейные пары, прожившие в крепком союзе свыше 25 лет, знаком губернатора Ростовской области “Во благо семьи и общества”. Знак уже получили 600 супружеских пар», — сказал замглавы области Сергей Бондарев.

В этот раз знаком, в том числе, были отмечены супруги Соловьевы из Сальского района — «бриллиантовые юбиляры», прожившие 60 лет в браке. Их дети в этом году также отмечают юбилеи семейной жизни — 25 и 35 лет.