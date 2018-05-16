За полдня Крымский мост принял более 5 тыс машин

Источник: РИА "Новости"

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«За 6,5 часов после открытия движения по Крымскому мосту прошло более 2500 транспортных средств в сторону Крыма и более 2500 в сторону Краснодарского края. Итого с 5:30 в обе стороны проехало свыше 5000 транспортных средств», — констатировали в пресс-службе.

Отмечается, что максимальная занятость дорожного полотна за этот период достигала 30% и пришлась на первый час после открытия движения.

По данным ФКУ, видимость на мосту хорошая, сила ветра составляет 2 метра в секунду, температура воздуха — +23 градуса, асфальт сухой, дорожная обстановка штатная.

За прошедшее время дорожные службы дважды эвакуировали транспортные средства: один автомобиль остановился из-за поломки, другая легковушка — из-за нехватки бензина. Обе эвакуации не повлияли на движение транспортных потоков, машины были оперативно вывезены с моста. Кроме того, зафиксированы случаи превышения скорости (разрешается не более 90 км/ч).

Движение транспорта на автодорожной части Крымского моста стартовало в среду в 5.30. Накануне, 15 мая, президент России Владимир Путин официально открыл ее, проехав на КамАЗе во главе колонны строительной техники.