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14:49 (мск), источник: РИА Крым

За полдня Крымский мост принял более 5 тыс машин

КЕРЧЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. К полудню по автодорожной части Крымского моста проехали более 5 тыс транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань», пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"
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«За 6,5 часов после открытия движения по Крымскому мосту прошло более 2500 транспортных средств в сторону Крыма и более 2500 в сторону Краснодарского края. Итого с 5:30 в обе стороны проехало свыше 5000 транспортных средств», — констатировали в пресс-службе.

Отмечается, что максимальная занятость дорожного полотна за этот период достигала 30% и пришлась на первый час после открытия движения.

По данным ФКУ, видимость на мосту хорошая, сила ветра составляет 2 метра в секунду, температура воздуха — +23 градуса, асфальт сухой, дорожная обстановка штатная.

За прошедшее время дорожные службы дважды эвакуировали транспортные средства: один автомобиль остановился из-за поломки, другая легковушка — из-за нехватки бензина. Обе эвакуации не повлияли на движение транспортных потоков, машины были оперативно вывезены с моста. Кроме того, зафиксированы случаи превышения скорости (разрешается не более 90 км/ч).

Движение транспорта на автодорожной части Крымского моста стартовало в среду в 5.30. Накануне, 15 мая, президент России Владимир Путин официально открыл ее, проехав на КамАЗе во главе колонны строительной техники.

Крымский мост — самый протяженный не только в России, но и в Европе, его длина составляет 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает пролив и выходит на крымский берег.

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Во время загрузки произошла ошибка.
13:57 (мск)© Ньюстюб
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