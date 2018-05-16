За полдня Крымский мост принял более 5 тыс машин
КЕРЧЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. К полудню по автодорожной части Крымского моста проехали более 5 тыс транспортных средств. Об этом сообщает
КЕРЧЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. К полудню по автодорожной части Крымского моста проехали более 5 тыс транспортных средств. Об этом сообщает
«За 6,5 часов после открытия движения по Крымскому мосту прошло более 2500 транспортных средств в сторону Крыма и более 2500 в сторону Краснодарского края. Итого с 5:30 в обе стороны проехало свыше 5000 транспортных средств», — констатировали в
Отмечается, что максимальная занятость дорожного полотна за этот период достигала 30% и пришлась на первый час после открытия движения.
По данным ФКУ, видимость на мосту хорошая, сила ветра составляет 2 метра в секунду, температура воздуха — +23 градуса, асфальт сухой, дорожная обстановка штатная.
За прошедшее время дорожные службы дважды эвакуировали транспортные средства: один автомобиль остановился
Движение транспорта на автодорожной части Крымского моста стартовало в среду в 5.30. Накануне, 15 мая, президент России Владимир Путин официально открыл ее, проехав на КамАЗе во главе колонны строительной техники.
Крымский мост — самый протяженный не только в России, но и в Европе, его длина составляет 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает пролив и выходит на крымский берег.