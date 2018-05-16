В центре Воронежа эвакуировали элитный отель

Воронежцы, проходившие утром 16 мая возле «Арт-Отеля», были немного встревожены. Там были машины МЧС, а персонал гостиницы стоял на улице. Но вскоре «горожане» поняли: ученья идут. В МЧС о них рассказали подробнее.

По легенде условный пожар возник на втором этаже «Арт-Отеля», дым проник на второй и третий этаж. Персонал здания приступил к эвакуации гостей до прибытия пожарных. А потом четко сработали приехавшие специалисты МЧС. В ведомстве сообщили, что учения прошли успешно.