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13:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Воронежа эвакуировали элитный отель

В нем проходили учения МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежцы, проходившие утром 16 мая возле «Арт-Отеля», были немного встревожены. Там были машины МЧС, а персонал гостиницы стоял на улице. Но вскоре «горожане» поняли: ученья идут. В МЧС о них рассказали подробнее.

По легенде условный пожар возник на втором этаже «Арт-Отеля», дым проник на второй и третий этаж. Персонал здания приступил к эвакуации гостей до прибытия пожарных. А потом четко сработали приехавшие специалисты МЧС. В ведомстве сообщили, что учения прошли успешно.

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