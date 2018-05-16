Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда

Приближается лето, а вместе с ним — долгожданный отпуск, к которому нужно готовить не только билеты на самолет или поезд, но и оставляемую «в одиночестве» квартиру. Что нужно сделать перед отъездом в доме рассказывают сайту «РИА Недвижимость» специалисты комплекса городского хозяйства Москвы.

Газ на замок.

Перед отъездом на продолжительное время, во-первых, убедитесь, что закрыты все краны на газовых приборах (конфорки на плите), во-вторых, перекройте краны перед ними. Но ни в коем случае не закрывайте краны на газовых стояках, которые в некоторых домах расположены в квартирах на первых этажах (в других — на фасаде здания), поскольку тогда весь подъезд останется без газа.

Если закрыть такой кран, то без того, чтобы зайти в квартиру, вернуть газ подъезду никак не получится. Причем открывать обратно кран на стояке может только специалист, после проведения специальной процедуры — контрольной опрессовки. Эта процедура позволяет определить, на всех ли газовых приборах в доме закрыты краны, потому как при отключенном газоснабжении люди могут по ошибке оставить краны открытыми, а это, в свою очередь, может привести к опасной утечке газа после его включения.

Без потопа и пожара.

Воду тоже желательно перекрыть, иначе можно затопить не только свою квартиру, но и соседские. Всего за несколько часов зальет сразу несколько этажей. Представьте, какие это сулит финансовые проблемы. Перекрывать нужно первые отключающие устройства от стояков холодного и горячего водоснабжения. Они находятся либо в техническом шкафу на кухне и/или в ванной, либо, как в «хрущевках», расположены на трубах, которые отходят от стояковых и идут непосредственно к сантехническим приборам.

Если уезжаете надолго, лучше отключить все потребляющие электроэнергию приборы. Это нужно и в целях безопасности, чтобы ничего не перегорело и не сгорело, и для экономии: даже не работающие, но включенные в сеть приборы потребляют энергию.

При этом вообще все электроприборы отключать не стоит. Дело в том, что в сезон отпусков, как правило, увеличивается число квартирных краж: преступники проникают в квартиры, хозяева которых уехали. И полностью неподвижный диск на счетчике — хороший знак для воров.

Общая мобилизация.

Не лишним будет провести профилактический осмотр всех систем. Это нужно для того, чтобы сразу исправить проблемы и получить от специалиста документальное доказательство, что все в порядке. Таким образом, если что-то пойдет не так, то вашей вины в этом уже не будет. Вообще, на случай разных непредвиденных обстоятельств нужно оставить свои контакты кому-то из соседей, а также диспетчерской управляющей компании.

Стоит закрыть все окна и балконы, чтобы в квартиру не проникли злоумышленники. При этом можно приоткрыть форточку, чтобы свежий воздух в помещение все же попадал.

Без «химической» атаки.

Чтобы по возвращении не войти в квартиру и не упасть в обморок от чудовищного запаха или не обнаружить целое полчище тараканов и мошек, нужно выбросить весь мусор, убрать со столов крошки от еды, помыть всю посуду, в общем, провести уборку. Желательно провести и ревизию холодильника, шкафов, полок и ящичков, где у вас хранятся продукты, например, хлебницы.

Коммуналка авансом.

Если во время отпуска придет момент оплаты коммунальных счетов, лучше позаботиться об их погашении заранее — для этого существует услуга авансовых платежей.