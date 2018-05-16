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14:30 (мск), источник: Популярная механика

Работники физического труда умирают раньше «офисного планктона»

Голландские ученые пришли к выводу, что интенсивные физические нагрузки на работе приводят к сокращению продолжительности жизни на целых 18% по сравнению с продолжительностью жизни тех, кто весь рабочий день проводит за компьютером. Но выход есть — занятия спортом в свободное время 150 минут в неделю; в отличие от тяжелого физического труда, такая активность не изматывает организм, а укрепляет его.

Мы каждый день слышим о вреде сидячей работы и малоподвижного образа жизни, но голландские ученые, изучившие большой массив данных о продолжительности жизни людей разных профессий, пришли к выводу о том, что люди, работа которых подразумевает серьезные физические нагрузки в течение дня, умирают раньше тех, кто проводит рабочий день в положении сидя. Возможно, пришла пора возблагодарить офисный стул, возможность пройтись в обеденный перерыв и заняться спортом с утра или вечером — и прожить долгую и счастливую жизнь вместо того, чтобы с утра до вечера таскать тяжести и умереть рано.

Результаты, полученные группой голландских физиологов, выявила «парадокс физической активности»: по всей видимости, нагрузки вредны для организма, если они — часть работы, зато полезны в свободное от работы время.

Люди, профессиональная деятельность которых связана с физической активностью, умирают на 18% раньше, чем те, кто занят трудом, не требующим нагрузок. Один из авторов работы, Питер Коэнен (Pieter Coenen) не исключает, что парадокс объясняется разницей в типах нагрузки, которую получают люди на работе и во время занятий спортом. Впрочем, другие ученые полагают, что разница в продолжительности жизни может объясняться не количеством и качеством физических нагрузок, а другими характеристиками образа жизни — курением, частотой употреблением алкоголя, качеством диеты.

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Физический труд, как правило, оплачивается плохо, и люди, занятые им, реже ведут здоровый образ жизни и хуже питаются. Коэнена и его коллег нельзя упрекнуть в недостатке данных: они изучили 17 ранее опубликованных исследований, в общей сложности охватывающих данные о 200 тысячах человек. В большей части изученных работ учитывались такие факторы, как курение и употребление алкоголя — но не во всех.

Но Коэнен настаивает на том, что фактор физической активности не менее важен. «Выходя на получасовую пробежку, вы на эти полчаса разгоняете сердце, затем отдыхаете, и весь оставшийся день чувствуете себя отлично. Физический труд — совсем другая история: вы подвергаетесь нагрузкам восемь часов в день с ограниченными периодами отдыха. Вы поднимаете тяжести, совершаете много энергозатратных движений подряд».

Мы полагаем, что такая активность слишком тяжела для сердечно-сосудистой системы.
Ученый Питер Коэнен
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ВОЗ рекомендует для поддержания здоровья и снижения риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы заниматься физической активностью средней или высокой интенсивности по 2,5 часа в неделю; тяжелый физический труд — это около сорока часов активности в неделю. Но у людей, занятых физическим трудом, редко есть желание, силы и возможность заниматься спортом в свободное время: «Они оказываются между двух огней. Нагрузки на работе не полезны для их организма и даже, возможно, вредны, а пользоваться преимуществами, которые дают регулярные занятия спортом, они не могут», — поясняет Коэнен. Ученый считает, что врачам и органам здравоохранения стоит уделять больше внимания пропаганде спорта в свободное время среди работников физического труда. «Если ваша работа связана с физическими нагрузками, это не значит, что физкультура вам не нужна», — пояснил исследователь газете The Guardian.

Исследование Питера Коэнена и его коллег опубликовано в журнале British Journal of Sports Medicine.

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