Школьники из Волгограда собрали лодку на солнечных батареях

Ребята сами разрабатывали бренд, сами проектировали, сами были и столярами, и электриками. «Кораблестроительной базой» выступал «Волгоградский центр детского технического творчества». И вот наконец-то дети спустили свое творение на воду.

Но и это еще не все испытания. 25—27 мая в Великом Новгороде пройдут международные инженерные соревнования «Солнечная регата-2018». Вот там команды школьников со всей России и представят свои действующие модели лодок, работающих на солнечных батарейках. Примут участие в регате и волгоградские «Гардемарины» (как называется их группа).