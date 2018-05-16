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16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьники из Волгограда собрали лодку на солнечных батареях

Весь учебный год группа волгоградских школьников, при поддержке сотрудников кафедры электротехники ВолгГТУ, собирали свою лодку. Не просто лодку — а кораблик, работающий на солнечных батареях.

Ребята сами разрабатывали бренд, сами проектировали, сами были и столярами, и электриками. «Кораблестроительной базой» выступал «Волгоградский центр детского технического творчества». И вот наконец-то дети спустили свое творение на воду.

Но и это еще не все испытания. 25—27 мая в Великом Новгороде пройдут международные инженерные соревнования «Солнечная регата-2018». Вот там команды школьников со всей России и представят свои действующие модели лодок, работающих на солнечных батарейках. Примут участие в регате и волгоградские «Гардемарины» (как называется их группа).

Кстати, двое из этих ребят — Анна Жуковая (8 класс) и Илья Исаев (10 класс) в рамках проекта подготовили еще и исследовательскую работу, которая посвящена режимам работы солнечных батарей. Эта их работа заслужила высокую оценку на конкурсе «Я и земля», за что школьников и наградили в актовом зале ГДЮЦа.

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