Один день в пригородных поездах можно будет бесплатно возить велосипеды
18 мая 2018 года в калининградских пригородных поездах можно будет бесплатно возить велосипеды.
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18 мая 2018 года в калининградских пригородных поездах можно будет бесплатно возить велосипеды.
Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, в этот день будет проходить всероссийская акция «На работу на велосипеде».
«Цель акции — привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения воздуха, пропаганда здорового образа жизни и экологически чистых видов транспорта», — отметили в