Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Фотограф на родах: «Я снимаю правду как она есть»
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Пляжные фото «мужчины мечты» Кэрри Брэдшоу разочаровали фанатов
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Малахова сняли спящим в отеле с экс-супругой Джигарханяна
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Госдеп обратился с призывом к России из-за Крымского моста
Реакция в РФ на слова США о Крымском мосте
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
10Столкновения на границе сектора Газа
12Путин открыл движение на Крымском мосту
16:17 (мск), источник: Новый Калининград

Один день в пригородных поездах можно будет бесплатно возить велосипеды

18 мая 2018 года в калининградских пригородных поездах можно будет бесплатно возить велосипеды.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, в этот день будет проходить всероссийская акция «На работу на велосипеде».

«Цель акции — привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения воздуха, пропаганда здорового образа жизни и экологически чистых видов транспорта», — отметили в пресс-службе.

Все новости региона
Вечерний @Калининград: молодые лендлорды, норочьи беды и май без мяса
Площадь пожара на военном полигоне в Удмуртии выросла в два раза
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В Индии объяснили отказ от российского оружия
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Ученые выяснили происхождение пыли вокруг Луны
Россия увеличила вложения в госдолг США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь