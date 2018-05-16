РНК помогла пересадить память от одной улитки к другой
Американские исследователи показали, что инъекция экстракта РНК из нервных узлов обученной улитки аплизии в нервную систему необученной улитки индуцирует эффект обучения у второй особи.
Американские исследователи показали, что инъекция экстракта РНК из нервных узлов обученной улитки аплизии в нервную систему необученной улитки индуцирует эффект обучения у второй особи.
Другими словами, пересадка РНК поспособствовала пересадке памяти о формировании защитного рефлекса. Таким образом ученые подтвердили гипотезу о роли эпигенетических изменений в процессе формирования долговременной памяти у моллюсков. Работа опубликована в журнале с открытым доступом eNeuro, а с комментариями исследователей можно ознакомиться в
Согласно распространенной гипотезе, формирование долговременной памяти происходит благодаря усилению синаптических связей между нейронами, которое происходит за счет увеличения количества выбрасываемых нейромедиаторов, а также за счет увеличения количества синаптических контактов. Однако в последнее время молекулярные исследования формирования памяти отдают значительную роль в этом процессе некодирующим РНК, которые индуцируют эпигенетические изменения в самих нейронах. Эпигенетическая регуляция подразумевает обратимое изменение экспрессии генов, которое может достигаться, например, за счет химической модификации ДНК.
Один из самых популярных объектов для изучения формирования памяти у нейробиологов — это морской моллюск аплизия (Aplysia californica). Нервная система этого моллюска состоит всего из нескольких тысяч крупных нейронов, что позволяет легко их изолировать. Одно из явлений, отражающих формирование долговременного рефлекса — сенситизация моллюска в ответ на раздражающий стимул. В процессе обучения животное заставляют втягивать сифон в ответ на легкий удар тока. После формирования рефлекса даже легкое прикосновение заставляет моллюска сильно втягивать сифон.
Ученые из университета Калифорнии в
Чтобы подтвердить роль эпигенетических изменений в процессе переноса памяти, ученые повторили эксперимент в присутствии ингибитора метилирования ДНК. В этом эксперименте пересадка рефлекса не удалась. Таким образом, химические модификации ДНК, а именно, метилирование, действительно играют первоочередную роль в процессе формирования памяти.
Авторы обсуждаемой работы подчеркивают, что память может «храниться» вне межнейронных синапсов, а при помощи РНК, возможно, в будущем можно будет модулировать воспоминания.
Для направленного изменения воспоминаний ученые активно используют методы оптогенетики — так, при помощи фотоактивации нейронной цепочки, связанной с формированием страха, исследователи внедрили мышам ложные воспоминания о том, что их били током.
Дарья Спасская.