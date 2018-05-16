В Краснодаре на улице Петра Метальникова изменится схема движения транспорта

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, такие меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности улицы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые дорожные знаки с 8 июня установят по улице Карасунской на участке между Кирова и Кубанской Набережной.