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14:26 (мск), источник: Newslab.ru

Улицу Парижской Коммуны на неделю закроют для автомобилей

Объезжать закрытый участок предлагают по параллельным улицам.

Проезд по ул. Парижской Коммуны в Красноярске закроют на неделю, сообщили в пресс-службе администрации города.

Рабочие готовятся начать ремонт ул. Парижской коммуны на участке от пр. Мира и до ул. Карла Маркса. Дорогу перекроют в 7 часов утра 17 мая, а открыть обещают в 9 часов утра 25 мая. По информации мэрии, работы ведет ООО «ПромСтрой». Объезжать закрытый участок автомобилистам предлагают по параллельным улицам.

Напомним, ремонт центральной части Красноярска начался в этом году со смены асфальта на ул. Каратанова. В департаменте горхозяйства пояснили, что улицу полностью не закрывали, а лишь ограничивали место для проезда машин конусами. Работы там еще не завершились.

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