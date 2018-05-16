Улицу Парижской Коммуны на неделю закроют для автомобилей
Объезжать закрытый участок предлагают по параллельным улицам.
Объезжать закрытый участок предлагают по параллельным улицам.
Проезд по ул. Парижской Коммуны в Красноярске закроют на неделю, сообщили в
Рабочие готовятся начать ремонт ул. Парижской коммуны на участке от пр. Мира и до ул. Карла Маркса. Дорогу перекроют в 7 часов утра 17 мая, а открыть обещают в 9 часов утра 25 мая. По информации мэрии, работы ведет ООО «ПромСтрой». Объезжать закрытый участок автомобилистам предлагают по параллельным улицам.
Напомним, ремонт центральной части Красноярска начался в этом году со смены асфальта на ул. Каратанова. В департаменте горхозяйства пояснили, что улицу полностью не закрывали, а лишь ограничивали место для проезда машин конусами. Работы там еще не завершились.