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16:22 (мск), источник: РИА Новости

Открыт набор волонтеров в эколагерь

Иркутский региональный волонтерский центр открывает набор в эколагерь добровольцев.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Иркутский региональный волонтерский центр открывает набор в эколагерь добровольцев, сообщается на сайте «Добровольцы России».

Он будет работать с 15 по 23 июля — самое удачное время на Байкале.

Помимо того что волонтеры пройдут курс начинающего эколога, они помогут в обустройстве пикниковых зон, пеших маршрутов, а также будут вести фото- и видеосъемку.

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