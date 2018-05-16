Открыт набор волонтеров в эколагерь
Иркутский региональный волонтерский центр открывает набор в эколагерь добровольцев.
Иркутский региональный волонтерский центр открывает набор в эколагерь добровольцев.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Иркутский региональный волонтерский центр открывает набор в эколагерь добровольцев, сообщается на сайте «Добровольцы России».
Он будет работать с 15 по 23 июля — самое удачное время на Байкале.
Помимо того что волонтеры пройдут курс начинающего эколога, они помогут в обустройстве пикниковых зон, пеших маршрутов, а также будут вести фото- и видеосъемку.