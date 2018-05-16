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14:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Высказыванием Руслана Белого о Салавате Юлаеве занялись следователи

В противостоянии известного комика с башкирским народом наметился новый поворот.

Чуть больше месяца назад, 15 апреля, в эфире телеканала ТНТ показали очередной выпуск нового шоу известного стендап-комика Руслана Белого под названием «Комик в городе». В тот вечер была показана запись выступления стендапера в Уфе, которая стала настоящим «яблоком раздора» между руководством телеканала и всем башкирским народом.

В рамках своего проекта стендапер разъезжает по городам России и выступает на публике с саркастическими шутками о том городе, где находится. Во время посещения башкирской столицы Руслан Белый позволили себе несколько шуток, которые вызвали волну возмущения и гнева как в его адрес, так и в адрес телеканала — он неудачно пошутил про башкирский язык и назвал бандитом национального героя башкирского народа Салавата Юлаева.

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На следующий же день башкирская общественность встала на защиту Салавата: в сети стали появляться гневные посты об оскорбительном поведении комика, активисты запустили хештег #салаватнебандит, а несколько крепких парней из спортклуба «Тархан» отправились в Ульяновск, где в тот момент находился Руслан Белый. Молодые люди требовали сатисфакции: стендапер должен был извиниться за оскорбительные шутки.

Конфликт активистов и общественников с Белым набирал обороты вплоть до 21 апреля: эту дату спортсмены из «Тархана» назвали крайним сроком ультиматума, до истечения которого комик должен был принести извинения. Однако этого так и не произошло и со стороны стало казаться, что резонанс улетучился, а интерес к этой теме у жителей многонациональной России пропал. «КП-Уфа» выясняла, на какой стадии находится конфликт сейчас.

ПОДПИСИ В ЗАЩИТУ САЛАВАТА ЮЛАЕВА.

С первых же дней конфликта активную позицию занял Исполком Всемирного Курултая башкир. Наряду с публичным осуждением выступления комика, общественная организация призвала всех неравнодушных к этой истории жителей республики бойкотировать и сам телеканал ТНТ. Активисты предлагают не включать его в период с 27 апреля по 30 мая.

Возникает логичный вопрос: а что будет после 30 мая? На него в разговоре с «Комсомолкой» ответил руководитель аппарата исполкома Рустям Баянов.

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— 19 апреля мы направили жалобу на имя генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку и привлечь к уголовной ответственности шоумена Руслана Белого. За полдня под этим заявлением подписались 830 жителей Уфы, которые мы приложили к этому документу и отправили в Москву. Подписи собирались в экстренном порядке, поскольку нужно было оперативно реагировать на ситуацию, — рассказал Рустям Баянов.

По словам общественника, поводом для проверки является тот факт, что комик во время выступления в ресторане «Максимилианс» позволил себе оскорбительные высказывания в адрес национального героя башкирского народа Салавата Юлаева, назвав его бандитом и разбойником.

-Также он во время выступления унижает башкирский язык, заявляя, что произношение слов башкирского языка звучат как от человека, находящегося в состоянии опьянения. Тем самым он оскорбил коренной народ республики, который занимает третье место по численности среди всех народов России, — подчеркнул общественный деятель.

В заявлении на имя генпрокурора подчеркивалось, что недостоверная информация о Салавате Юлаеве и занижение оценки башкирского языка является оскорблением чувств и национальной гордости башкир и может способствовать разжиганию межнациональной розни.

-Слова Руслана Белого народ воспринял как провокацию, в том числе мы, Всемирный Курултай башкир. Это выступление вызывает недоумение и протест всякого здравомыслящего человека, — резюмирует Рустям Баянов.

Общественник также отметил, что в тот же день, 19 апреля, руководство общественной организации направило официальное письмо на телеканал ТНТ с требованием удалить из социальных сетей видеозапись того выступления и принести извинения. В ответ руководство канала заявило о том, что извинения готовятся и на этом общение прекратилось.

— На своих страницах в социальных сетях мы разместили адрес электронной почты телеканала и номер телефона администратора, чтобы народ, так сказать, закидал их камнями, — говорит общественник.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Также Рустям Баянов поведал «КП-Уфа» о том, что вчера, 15 мая, в организацию пришел ответ от Генпрокуратуры России. В письме говорится, что дело направлено в республиканскую прокуратуру для проведения проверки.

— Мы подавали заявления сразу и на имя прокурора республики Башкортостан и в Москву. В республиканской прокуратуре нам ответили, что материалы переданы в следственный комитет по Кировскому району Уфы. В данный момент мы направили ходатайство на имя следователя, с просьбой назначить судебную психолого-лингвистическую экспертизу по видеоматериалам выступления Руслана Белого в целях установить смысловое содержание высказываний в адрес башкирского народа, башкирского языка и личности национального героя Салавата Юлаева, — подытожил Рустям Баянов.

По словам представителя Всемирного Курултая башкир, дата проведения экспертизы пока не определена. Параллельно общественники пытались, что называется «отключить» телеканал ТНТ в республике, но столкнулись с техническими сложностями.

-Совместно с агентством по делам печати и информационных технологий республики мы прорабатывали вопрос о прекращении трансляции этого канала на территории Башкортостана. К сожалению, он по всей стране идет пакетом, и выдернуть его не представляется возможным, — говорит общественный деятель.

По его словам, в организации пришли к выводу, что извинений от ТНТ они не дождутся, поэтому остается рассчитывать на то, что администрация телеканала и сам Руслан Белый теперь понесут уголовную ответственность.

-На все наши сообщения о том, что башкирский народ ждет официальных извинений, администратор телеканала не отвечает. То, что он их видит и читает — это факт. Однако никакой обратной связи нет.

Всемирный Курултай башкир, по заверению Рустяма Баянова, будет продолжать свою борьбу за справедливость. По его словам в ближайшее время к разрешению этой ситуации подключится сенатор Совета Федерации от Башкирии Лилия Гумерова.

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