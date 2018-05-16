Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Эммануил Виторган отдыхает в Израиле с новорожденной дочкой
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
В Италии туристов из РФ отказались кормить «с нормальными людьми»
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в знак протеста
В Дании придумали белье, которое можно не стирать неделями
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
12Путин открыл движение на Крымском мосту
14:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Sotheby’s продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов

Голубой бриллиант Фарнезе был подарен на свадьбу Изабелле Фарнезе, дочери наследного принца Пармы.

Голубой бриллиант Фарнезе побывал в королевских семьях нескольких стран Европы | Источник: AP 2018

Редкий голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы, был продан на аукционе Sotheby’s в Женеве за 6,7 млн долларов.

Читайте также
Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя

Голубой бриллиант Фарнезе был подарен на свадьбу Изабелле Фарнезе, дочери наследного принца Пармы. В 1715 году она вышла замуж за короля Испании Филипа V.

Драгоценность затем 300 лет передавалась по наследству и становилась собственностью королевских домов Франции, Италии и Австрии.

Купленный за 10 фунтов бриллиант оказался редчайшим сокровищем Бриллиант «Розовая звезда» продан за рекордные $71 млн Бриллиантовые серьги проданы за рекордные 57 млн долларов.

Бриллиант весом 6,1 карат был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии.

Покупатель алмаза определился достаточно быстро — потребовалось лишь четыре минуты торгов. Аукционный дом надеялся выручить за него 3,5−5 млн долларов, но конечная цена оказалась выше.

Мы не сомневались в хорошем результате, но начальная стоимость была 3,5 млн долларов, а в итоге камень был продан за 6,7 млн долларов.
Даниэла Маскетти
Специалист по ювелирным изделиям Sotheby’s

«Так что результат превзошел ожидания, — сказала специалист по ювелирным изделиям Sotheby’s Даниэла Маскетти. — Хорошие камни, прекрасно задуманные, прекрасно исполненные, с характерными особенностями, выполненные в определенное время, хорошо продаются».

По информации аукционного дома, голубой бриллиант украшал диадему королевы Франции Марии-Антуанетты.

Покупатель драгоценного камня предпочел сохранить анонимность.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Казус Битковых: как в США защищают семью осужденных в Гватемале россиян
"Разрушители плотин": 75 лет назад Королевские ВВС затопили долину Рура
Медведев подтвердил планы создать офшоры в России
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
СК завершил следственные действия по делу Серебренникова
ФСБ завела дело о браконьерстве на капитана украинского судна
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
В Индонезии проснулся вулкан Мерапи (видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Ксения Собчак с мамой представила фильм «Дело Собчака» в Каннах В Российском павильоне состоялась презентация документальной ленты об Анатолии Собчаке
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь