Sotheby’s продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов
Голубой бриллиант Фарнезе был подарен на свадьбу Изабелле Фарнезе, дочери наследного принца Пармы.
Голубой бриллиант Фарнезе был подарен на свадьбу Изабелле Фарнезе, дочери наследного принца Пармы.
Редкий голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы, был продан на аукционе Sotheby’s в Женеве за 6,7 млн долларов.
Голубой бриллиант Фарнезе был подарен на свадьбу Изабелле Фарнезе, дочери наследного принца Пармы. В 1715 году она вышла замуж за короля Испании Филипа V.
Драгоценность затем 300 лет передавалась по наследству и становилась собственностью королевских домов Франции, Италии и Австрии.
Купленный за 10 фунтов бриллиант оказался редчайшим сокровищем Бриллиант «Розовая звезда» продан за рекордные $71 млн Бриллиантовые серьги проданы за рекордные 57 млн долларов.
Бриллиант весом 6,1 карат был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии.
Покупатель алмаза определился достаточно быстро — потребовалось лишь четыре минуты торгов. Аукционный дом надеялся выручить за него 3,5−5 млн долларов, но конечная цена оказалась выше.
Мы не сомневались в хорошем результате, но начальная стоимость была 3,5 млн долларов, а в итоге камень был продан за 6,7 млн долларов.
«Так что результат превзошел ожидания, — сказала специалист по ювелирным изделиям Sotheby’s Даниэла Маскетти. — Хорошие камни, прекрасно задуманные, прекрасно исполненные, с характерными особенностями, выполненные в определенное время, хорошо продаются».
По информации аукционного дома, голубой бриллиант украшал диадему королевы Франции
Покупатель драгоценного камня предпочел сохранить анонимность.