Sotheby’s продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов

Голубой бриллиант Фарнезе побывал в королевских семьях нескольких стран Европы | Источник: AP 2018

Редкий голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы, был продан на аукционе Sotheby’s в Женеве за 6,7 млн долларов.

Читайте также Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя

Голубой бриллиант Фарнезе был подарен на свадьбу Изабелле Фарнезе, дочери наследного принца Пармы. В 1715 году она вышла замуж за короля Испании Филипа V.

Драгоценность затем 300 лет передавалась по наследству и становилась собственностью королевских домов Франции, Италии и Австрии.

Купленный за 10 фунтов бриллиант оказался редчайшим сокровищем Бриллиант «Розовая звезда» продан за рекордные $71 млн Бриллиантовые серьги проданы за рекордные 57 млн долларов.

Бриллиант весом 6,1 карат был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии.

Покупатель алмаза определился достаточно быстро — потребовалось лишь четыре минуты торгов. Аукционный дом надеялся выручить за него 3,5−5 млн долларов, но конечная цена оказалась выше.

Мы не сомневались в хорошем результате, но начальная стоимость была 3,5 млн долларов, а в итоге камень был продан за 6,7 млн долларов. Даниэла Маскетти Специалист по ювелирным изделиям Sotheby’s

«Так что результат превзошел ожидания, — сказала специалист по ювелирным изделиям Sotheby’s Даниэла Маскетти. — Хорошие камни, прекрасно задуманные, прекрасно исполненные, с характерными особенностями, выполненные в определенное время, хорошо продаются».

По информации аукционного дома, голубой бриллиант украшал диадему королевы Франции Марии-Антуанетты.

Покупатель драгоценного камня предпочел сохранить анонимность.