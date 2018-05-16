В Екатеринбурге открыли сезон фонтанов
Источники включаются в полдень и работают до десяти вечера.
Источники включаются в полдень и работают до десяти вечера.
В уральской столице открылся сезон фонтанов. С сегодняшего дня заработали все восемь муниципальных источников, в том числе «Каменный цветок», фонтаны на Октябрьской площади и улице Вайнера.
Включаютья они будут в полдень и работать до десяти вечера. Чуть длиннее график — до 23:00 — у поющего фонтана на Плотинке. Музыка и подсветка будут включаться с 19:00 каждые полчаса.
Готовить фонтаны к новому сезону начали сразу после окончания прошлого — в сентябре 2017-го.
— С фонтанов снимают и приводят в порядок форсунки. Затем проводится ревизия оборудования: смазываются подшипники, проверяется и ремонтируется электрооборудование и автоматика. В финале моются чаши фонтанов и устраняются протечки, — рассказал специалист ЕМУП «Водоотведение и искусственные сооружения» Александр Репин.
После этого работа специалистов тоже не прекращается. Каждый понедельник — у фонтанов профилактический день.