В Екатеринбурге открыли сезон фонтанов

Источник: Комсомольская правда

В уральской столице открылся сезон фонтанов. С сегодняшего дня заработали все восемь муниципальных источников, в том числе «Каменный цветок», фонтаны на Октябрьской площади и улице Вайнера.

Включаютья они будут в полдень и работать до десяти вечера. Чуть длиннее график — до 23:00 — у поющего фонтана на Плотинке. Музыка и подсветка будут включаться с 19:00 каждые полчаса.

Готовить фонтаны к новому сезону начали сразу после окончания прошлого — в сентябре 2017-го.

— С фонтанов снимают и приводят в порядок форсунки. Затем проводится ревизия оборудования: смазываются подшипники, проверяется и ремонтируется электрооборудование и автоматика. В финале моются чаши фонтанов и устраняются протечки, — рассказал специалист ЕМУП «Водоотведение и искусственные сооружения» Александр Репин.