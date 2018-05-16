Владельцу дельфинария в Ялте грозит новый штраф за отказ сносить постройки

По информации ведомства, предприниматель должен был самостоятельно демонтировать строение. Однако вместо этого бизнесмен с 2016 года уже трижды просрочил сроки, оплатив штрафы за неисполнение предписания инспекторов государственного земельного надзора.

«В настоящий момент земинспекторы проводят очередную проверку по исполнению предписания и фиксируют, что нарушение полностью не устранено. Металлический забор не снесен, сооружение — конструкция бассейна — убрано лишь частично, касса и стройматериалы продолжают размещаться на самовольно занятом участке. При этом собственник дельфинария не обращался с ходатайством о продлении срока для устранения нарушения и исправно оплачивает все штрафы», — заявила зампредседателя комитета Татьяна Вяткина.