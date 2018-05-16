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15:53 (мск), источник: Volga News

В Самаре проходит историко-архивный форум «Память о прошлом-2018»

Во вторник, 15 мая, в Самарской губернской думе открылся трехдневный историко-архивный форум «Память о прошлом-2018».

От имени главы региона Дмитрия Азарова ее участников приветствовал врио руководителя администрации губернатора Дмитрий Холин. А 16 мая прошло заседание на тему «Государственной архивной службе России 100 лет».

В работе форума принимают участие российские и зарубежные ученые, историки и архивисты, преподаватели вузов, работники библиотек и музеев из 21-го региона Российской Федерации и 3-х зарубежных стран, а также аспиранты и студенты самарских вузов, представители органов государственной власти и общественных организаций.

В рамках форума организовано три конференции: «Архивы в информационном обществе», «Историко-архивное наследие и патриотическое воспитание молодежи» и «Наука и техника: ретроспективный взгляд», а также два круглых стола «Архивные документы в исследованиях молодых ученых» и «Использование документального наследия при изучении страниц военной истории России».

На мероприятиях уже начали обсуждать вопросы роли архивных источников в изучении прошлого, патриотического воспитания молодежи, активизации интереса молодых историков к изучению истории Отечества и истории отечественной науки и техники.

Самарцы и гости смогут побывать и на двух открывшихся выставках, организованных представителями архивов. Одна из них — «Архивы на Самарской земле: 100 лет на службе Отечеству» — размещена в СГД, здесь можно увидеть документы, подписанные российскими императорами.

На второй — «Интеллектуальное наследие России» — можно ознакомиться с жизнью и научной деятельностью основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, авиаконструктора Андрея Туполева, конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова и других наших соотечественников — знаменитых ученых. Эта выставка работает в здании Российского государственного архива Самары.

«Очень важно, чтобы их посетила молодежь, которая больше должная знать о героическом прошлом своей страны», — отметила депутат губернской думы Галина Козловская.

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