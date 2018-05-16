На Маратовской развязке в Иркутске снова началась стройка

Рабочие готовят полотно для укладки асфальта — частично дорогу расширят, проезжая часть должна стать удобнее для автомобилистов. А вот городские слухи о возведении виадука оказались всего лишь слухами. На следующей неделе представители городской администрации приедут на стройплощадку — обозначат сроки завершения работ и расскажут о проекте. Затруднений для проезда транспорта на кольце нет.

— Там будет спрямление участков. Сейчас по большому счёту машины по кольцу идут, а будут идти по прямой: с Баррикад на Сурнова и с Сурнова на Баррикад. Сейчас ведутся по кольцу подготовительные работы — снятие растительного слоя, перенос контактной сети троллейбусов, освещения, — говорит начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Андрей Пономарёв.