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16:23 (мск), источник: Вести Иркутск

На Маратовской развязке в Иркутске снова началась стройка

Это второй этап реконструкции кольца. Сейчас там работает тяжёлая техника.

Источник: Вести Иркутск

Рабочие готовят полотно для укладки асфальта — частично дорогу расширят, проезжая часть должна стать удобнее для автомобилистов. А вот городские слухи о возведении виадука оказались всего лишь слухами. На следующей неделе представители городской администрации приедут на стройплощадку — обозначат сроки завершения работ и расскажут о проекте. Затруднений для проезда транспорта на кольце нет.

— Там будет спрямление участков. Сейчас по большому счёту машины по кольцу идут, а будут идти по прямой: с Баррикад на Сурнова и с Сурнова на Баррикад. Сейчас ведутся по кольцу подготовительные работы — снятие растительного слоя, перенос контактной сети троллейбусов, освещения, — говорит начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Андрей Пономарёв.

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