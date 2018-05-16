Дело о перепутанных младенцах: исков все больше

Источник: Вести - Пермь

7 марта 1978 года в родильном отделении Пожвинской больницы на свет появились 4 младенца. 40 лет спустя тест ДНК показал, что двое из них попали не к своим родителям.

Иск одной из матерей Риммы Швецовой подан на 12 млн рублей. На заседание суда пришли представители пострадавшей стороны — дочь Риммы и вторая мать — Юлия Савельева, которая также считает себя пострадавшей стороной. Все они просят взыскать моральный ущерб — в первом случае 12 млн и в двух других случаях — по 10 миллионов рублей. Есть информация, что и вторая дочь будет предъявлять иск, но это будет выделено в отдельное дело.

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В качестве ответчиков — 6 государственных структур: региональное правительство, краевой и федеральный минздрав, министерство финансов, федеральное казначейство и пожвинская больница, где, по мнению истца, и произошла подмена детей.