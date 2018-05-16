Синоптики рассказали, каким в Омской области июнь

Источник: AP 2018

Так, в ближайшую неделю в Омской области продолжатся дожди, а температура воздуха будет прохладной.

«До 19 мая температурный фон будет невысоким. 18 мая осадки в виде дождя и снега будут на большей части территории области, на севере области может выпасть снег», — рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

В следующие несколько дней ожидают небольшое потепление, однако затем в Омскую область вновь вторгнется антициклон, который блокирует теплый воздух.