Синоптики рассказали, каким в Омской области июнь
В ближайшие недели омичам не стоит ждать потепления. Конец весны и начало лета преподнесет сюрпризы в виде похолоданий, ветров, дождей и даже снега. Об этом сообщили синоптики
В ближайшие недели омичам не стоит ждать потепления. Конец весны и начало лета преподнесет сюрпризы в виде похолоданий, ветров, дождей и даже снега. Об этом сообщили синоптики
Так, в ближайшую неделю в Омской области продолжатся дожди, а температура воздуха будет прохладной.
«До 19 мая температурный фон будет невысоким. 18 мая осадки в виде дождя и снега будут на большей части территории области, на севере области может выпасть снег», — рассказала начальник
В следующие несколько дней ожидают небольшое потепление, однако затем в Омскую область вновь вторгнется антициклон, который блокирует теплый воздух.
Также синоптики поделились кратким ориентировочным прогнозом на лето. Температура в первую половину июня будет в пределах нормы, в июле — выше нормы, а в августе зачастят дожди. Тем не менее заморозки возможны даже в июне после того, как воздух прогреется.