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14:30 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики рассказали, каким в Омской области июнь

В ближайшие недели омичам не стоит ждать потепления. Конец весны и начало лета преподнесет сюрпризы в виде похолоданий, ветров, дождей и даже снега. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

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Источник: AP 2018

Так, в ближайшую неделю в Омской области продолжатся дожди, а температура воздуха будет прохладной.

«До 19 мая температурный фон будет невысоким. 18 мая осадки в виде дождя и снега будут на большей части территории области, на севере области может выпасть снег», — рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

В следующие несколько дней ожидают небольшое потепление, однако затем в Омскую область вновь вторгнется антициклон, который блокирует теплый воздух.

Также синоптики поделились кратким ориентировочным прогнозом на лето. Температура в первую половину июня будет в пределах нормы, в июле — выше нормы, а в августе зачастят дожди. Тем не менее заморозки возможны даже в июне после того, как воздух прогреется.

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