Ночь музеев 2018 в Ростове-на-Дону: список участников мероприятия
Выясняем список участников мероприятия «Ночь музеев» 2018 в
Выясняем список участников мероприятия «Ночь музеев» 2018 в
Ночь музеев 2018 в Ростове-на-Дону: список участников мероприятия. Как рассказали в министерстве культуры региона, международная акция пройдет в ночь с 19 по 20 мая. Многие музеи Ростовской области продлят свою работу допоздна. Известно, что в этом году тема проекта — «Шедевры из запасников». А гостей ожидают не просто выставки: настоящий праздник. И, в том числе, квесты, тематические
Ростовский областной музей изобразительных искусств.
В этот день здесь запланировано много чего интересного. В музейном дворике для гостей пройдет развлекательная программа «Весна — время любви, вдохновения и творчества». Пришедших на праздник ждут дефиле модной одежды, творческие конкурсы и музыкальные номера. Кроме того, обещают чайную церемонию, интерактивное шоу «Этикет галантного века, киномарафон «Русский авангард». Здесь же состоятся уникальная выставка одного дня «Малые голландцы» и увлекательные
Начало: с 11:00.
Музей М. А. Шолохова.
Бесплатное посещение для всех посетителей будет на всех объектах музея — в станице Вешенской, в хуторе Кружилинском, станице Каргинской и «Шолохов-Центре» города
10:00−22:00. Выставка «Сергей Есенин: «И вот я опять в дороге…» (экскурсии каждые 30 минут).
18:00−21:00.
19:00−20:00.
20:00−21:00. «Донская национальная мозаика». Концерт ансамбля народных инструментов «Тачанка».
21:00−22:00. Театральная постановка «Ночь в музее».
22:00−23:00. Музейная дискотека «Танцы на тему лета…».
Единственное, за билеты на
Аксайский
10.00. -16.00 — бесплатное посещение выставок музея в честь «Международного Дня Музеев».
17.00−23.00 — Интерактивное мероприятие «Путешествие в прошлое».
Азовский
10.00 — 22.00 — Дневная и вечерняя праздничные программы, приуроченные Международному Дню музеев.
Таганрогский художественный музей.
18.00 — 00.00 — Акция «Ночь в музее», посвященная Всемирному дню музеев.
Новочеркасский музей истории донского казачества.
16.00 — мероприятие «Гори, гори моя звезда», посвященное донскому казаку, художнику И. И. Крылове.
18.00 — Ночь музеев-2018.
Археологический
10.00 — «День богини Флоры» — детский и семейный экологический праздник (праздник цветов и бабочек).