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14:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Ночь музеев 2018 в Ростове-на-Дону: список участников мероприятия

Выясняем список участников мероприятия «Ночь музеев» 2018 в Ростове-на-Дону.

Ночь музеев 2018 в Ростове-на-Дону: список участников мероприятия. Как рассказали в министерстве культуры региона, международная акция пройдет в ночь с 19 по 20 мая. Многие музеи Ростовской области продлят свою работу допоздна. Известно, что в этом году тема проекта — «Шедевры из запасников». А гостей ожидают не просто выставки: настоящий праздник. И, в том числе, квесты, тематические мастер-классы и викторины. В общей сложности, в рамках акции откроются более трех десятков музеев и выставочных залов. Речь идет о том, что будет запланировано около 200 мероприятий.

Ростовский областной музей изобразительных искусств.

В этот день здесь запланировано много чего интересного. В музейном дворике для гостей пройдет развлекательная программа «Весна — время любви, вдохновения и творчества». Пришедших на праздник ждут дефиле модной одежды, творческие конкурсы и музыкальные номера. Кроме того, обещают чайную церемонию, интерактивное шоу «Этикет галантного века, киномарафон «Русский авангард». Здесь же состоятся уникальная выставка одного дня «Малые голландцы» и увлекательные арт-игры, викторины и экскурсии.

Начало: с 11:00.

Музей М. А. Шолохова.

Бесплатное посещение для всех посетителей будет на всех объектах музея — в станице Вешенской, в хуторе Кружилинском, станице Каргинской и «Шолохов-Центре» города Ростова-на-Дону.

10:00−22:00. Выставка «Сергей Есенин: «И вот я опять в дороге…» (экскурсии каждые 30 минут).

18:00−21:00. Мастер-классы по изготовлению донских сувениров.

19:00−20:00. Культурно-просветительский проект «Театр в музее». Театральные зарисовки по произведениям М. А. Шолохова и А. П. Чехова.

20:00−21:00. «Донская национальная мозаика». Концерт ансамбля народных инструментов «Тачанка».

21:00−22:00. Театральная постановка «Ночь в музее».

22:00−23:00. Музейная дискотека «Танцы на тему лета…».

Единственное, за билеты на мастер-классы нужно будет заплатить по 100 рублей с человека.

Аксайский военно-исторический музей.

10.00. -16.00 — бесплатное посещение выставок музея в честь «Международного Дня Музеев».

17.00−23.00 — Интерактивное мероприятие «Путешествие в прошлое».

Азовский музей-заповедник.

10.00 — 22.00 — Дневная и вечерняя праздничные программы, приуроченные Международному Дню музеев.

Таганрогский художественный музей.

18.00 — 00.00 — Акция «Ночь в музее», посвященная Всемирному дню музеев.

Новочеркасский музей истории донского казачества.

16.00 — мероприятие «Гори, гори моя звезда», посвященное донскому казаку, художнику И. И. Крылове.

18.00 — Ночь музеев-2018.

Археологический музей-заповедник «Танаис».

10.00 — «День богини Флоры» — детский и семейный экологический праздник (праздник цветов и бабочек).

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