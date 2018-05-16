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14:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцам предложили написать диктант по правилам дорожного движения

Проверить знания можно на 2 площадках.

Источник: РИА "Воронеж"

Тотальный диктант по правилам дорожного движения (ПДД) пройдет в Воронеже в 11:00 вторника, 29 мая. Воронежцы смогут проверить свои знания на двух площадках: в Воронежском государственном университете (ВГУ) и Воронежском государственном лесотехническом университете имени Морозова (ВГЛТУ).

Более 4 тыс. воронежцев прошли тест по ПДД на сайте ГИБДД до 9 мая 2018 года. Сотрудники ведомства выявили самые распространенные ошибки. Наибольшие трудности возникли по вопросам, связанным с остановкой у Центрального рынка, сигналами регулировщика, действием знаков особых предписаний на маршрутки, а также правилами движения на мопедах.

Как отмечают в полиции, категория «М» выдается водителям автоматически при получении прав любой категории. Выяснилось, что водители не уделяют внимания особенностям управления мопедов. Также мало правильных ответов дали на вопрос о том, как правильном держать руль.

Для подготовки к диктанту полицейские составили ликбезы по самым сложным вопросам. Чтобы принять участие в мероприятии 29 мая, нужно зарегистрироваться на сайте диктанта.

Также был составлен типичный портрет участника диктанта. Пройти тест чаще всего решались мужчины от 18 до 35 лет, с техническим образованием, имеющие водительский стаж от пяти до десяти лет, проехавшие до 100 тыс. км за рулем, минимум один раз попавшие в ДТП. Они дали 11 верных ответов на 20 вопросов, что говорит о стопроцентной неудаче на экзамене в ГИБДД.

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