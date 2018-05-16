Все, что нужно знать, о третьем тестовом матче на «Самара Арене»

Источник: РИА "Новости"

Проход на территорию стадиона «Самара Арена» начнется с 15:00. Начало матча — в 18:00.

В связи с проведением мероприятия изменится схема движения трамваев и будет усилена работа автобусных маршрутов.

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Так, 13-й маршрут трамвая будет следовать до Дома печати, 4-й, 23-й — по маршруту Дом печати — ул. Тухачевского, 24-й, 25-й — до 15-го микрорайона, 3-й — Юнгородок — Аврора, 2-й — Юнгородок — Дом печати.

Движение трамвайных маршрутов №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 будет осуществляться с 5:30 до 12:00 и с 23:00 до 24:00.

При этом будет усилена работа автобусных маршрутов №№ 21 м, 50, 206, 261, 297, проходящих вдоль ул. Ново-Садовой.

Маршрут S5 начнет свою работу с 14:00, трамваи будут следовать от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара-Арена» с интервалом движения 1,5 минуты. В связи с тем, что маршрут скоростной, количество остановок будет ограничено:

железнодорожный вокзал;.

музей имени Алабина;.

Самарская площадь;.

проспект Ленина;.

культурно-развлекательный центр «Звезда»;.

Барбошина поляна;.

Московское шоссе (пересечение с ул. Ташкентская);.

Стадион «Самара-Арена».

Проезд на маршруте S5 бесплатный для всех пассажиров.

Для зрителей матча в этот день будут работать специальные маршруты спортивных соревнований:

Автобусный маршрут S1 «Аэропорт — площадь Революции». Промежуточные остановочные пункты: завод им. Тарасова, Центральный автовокзал, станция метро «Московская», ж/д вокзал.

Автобусный маршрут S1K «Аэропорт — Стадион». Автобус делает остановку только на конечных пунктах.

Автобусный маршрут S2 «ПАРКОВКА № 1 (Торговый центр “МЕГА”) — СТАДИОН — САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ)». Промежуточные остановочные пункты: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда».

Автобусный маршрут S2k «ПАРКОВКА № 1 (Торговый центр МЕГА) — СТАДИОН». Автобус делает остановку только на конечных пунктах.

Автобусный маршрут S3 «ПАРКОВКА № 2 (Торговый центр “АМБАР”) — СТАДИОН». Промежуточные остановочные пункты: Автостанция «Аврора», Центральный автовокзал, завод им. Тарасова.

Автобусный маршрут S4 «ПАРКОВКА № 2 (Торговый центр «АМБАР») — Фан-зона (пл. Революции).

Трамвайный маршрут S5 «Железнодорожный вокзал — СТАДИОН». Промежуточные остановочные пункты: музей им Алабина, Самарская пл., пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Московское шоссе.

Автобусный маршрут S7 «СТАДИОН — ФАН-ЗОНА (Площадь СЛАВЫ)». Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Московское шоссе.

Проезд в автобусных маршрутах S1, S1k, S2, S3, S4, S7 и в трамвайном маршруте S5 — бесплатный.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения футбольного матча 16 мая с 10:00 временно прекращено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог по улицам Дальняя, Арена 2018, 10 проезд и 2-я Стадионная.

Также в указанное время будет запрещена остановка транспортных средств на участках автомобильных дорог по Волжскому шоссе, улицам Дальней, Демократической, Ташкентской, 2-й Стадионной, Проезд № 2, Проезд № 8, Проезд № 10.

Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», на личном автотранспорте будет запрещен. Автомобили, припаркованные в нарушение правил дорожного движения, эвакуируют на специализированные стоянки.

Для удобства болельщиков на территории перед Аквапарком (пересечение Московского и Ракитовского шоссе) будет организована специальная парковка для личного транспорта на 1 тыс. мест. Болельщики, которые приедут на тестовый матч на личных автомобилях, смогут оставить свои машины и пройти до стадиона «Самара Арена» по пешеходным маршрутам вдоль улиц Волжское шоссе и Арена 2018. Подход к стадиону будет организован со стороны Северной парковки ул. 2-й Стадионной, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. А вот со стороны улиц Дальней и Ташкентской проход на «Самара Арену» будет закрыт.

Во время и после матча на стадионе будет организован сбор предложений и отзывов по работе всех систем и сервисов «Самара Арены». Своим мнением и предложениями посетители также смогут поделиться: