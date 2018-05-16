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14:57 (мск), источник: ТАСС

Передвижная лаборатория контроля воздуха приступила к мониторингу атмосферы в Омске

ОМСК, 16 мая. /ТАСС/. Передвижная лаборатория экологического контроля воздуха стоимостью 21 млн рублей, которую компания «Газпром нефть» подарила Омской области, приступила к работе в Омске. Станция в онлайн режиме будет анализировать состояние атмосферы, выявлять источники загрязнения и передавать эту информацию в надзорные органы.

Источник: AP 2018

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал Омск в числе городов, где фиксируются наибольшие объемы выбросов в воздух и проблема экологии стоит особенно остро. О проблеме загрязнения атмосферы в Омске вся страна узнала в марте прошлого года, когда город заполонил удушливый химический запах и было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации одоранта бытового газата этилмеркаптана. Источник загрязнения так и не был найден.

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«Эта лаборатория работает по семи загрязняющим веществам, которые, если посмотреть структуру выбросов, являются основными. Станция позволит оперативно реагировать на информацию, поступившую от жителей города, и быстро определять локализацию возможного источника загрязнения», — заявил журналистам исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко.

По его словам, в июне в Омске заработает экологический центр по мониторингу и оперативному реагированию на загрязнение атмосферного воздуха, где информация со стационарных постов и мобильной лаборатории будет сопоставляться с климатическими условиями, скоростью и направлением ветра.

«В центре будут соответствующие программы, которые, совмещая все эти факторы, будут определять локализацию [источника загрязнения]. Эта информация будет передаваться в надзорные органы, которые будут заходить на предприятия. Наша главная цель — чтобы промежуток времени между получением жалобы и заходом органов был как можно меньше», — подчеркнул и. о. министра.

Передвижная лаборатория приспособлена для работы в суровых условиях Сибири и имеет встроенную метеостанцию с фиксацией силы и направления ветра, что особенно важно для определения источника выбросов. Для жителей города правительство Омской области открыло горячую линию, после получения жалобы мобильная станция будет выезжать в указанный район и в течение 20 минут получать результаты анализа воздуха. Также лаборатория будет использоваться для дежурства в проблемных с точки зрения экологии районах города.

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