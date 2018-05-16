Передвижная лаборатория контроля воздуха приступила к мониторингу атмосферы в Омске

Источник: AP 2018

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал Омск в числе городов, где фиксируются наибольшие объемы выбросов в воздух и проблема экологии стоит особенно остро. О проблеме загрязнения атмосферы в Омске вся страна узнала в марте прошлого года, когда город заполонил удушливый химический запах и было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации одоранта бытового газата этилмеркаптана. Источник загрязнения так и не был найден.

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«Эта лаборатория работает по семи загрязняющим веществам, которые, если посмотреть структуру выбросов, являются основными. Станция позволит оперативно реагировать на информацию, поступившую от жителей города, и быстро определять локализацию возможного источника загрязнения», — заявил журналистам исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко.

По его словам, в июне в Омске заработает экологический центр по мониторингу и оперативному реагированию на загрязнение атмосферного воздуха, где информация со стационарных постов и мобильной лаборатории будет сопоставляться с климатическими условиями, скоростью и направлением ветра.

«В центре будут соответствующие программы, которые, совмещая все эти факторы, будут определять локализацию [источника загрязнения]. Эта информация будет передаваться в надзорные органы, которые будут заходить на предприятия. Наша главная цель — чтобы промежуток времени между получением жалобы и заходом органов был как можно меньше», — подчеркнул и. о. министра.