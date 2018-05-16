Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Если ребенок подавился и задыхается: эти приемы спасают жизнь
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Провокации Киева в день открытия Крымского моста были ожидаемы
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
На сколько подорожает ОСАГО
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Москве предрекли большую распродажу квартир
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
14:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам стали реже отказывать в ипотеке

В первом квартале 2018-го российские банки вынесли положительные решения по 75 процентам всех заявлений на получение ипотечных кредитов. Об этом свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в «Дом» в среду, 16 мая.

В январе-марте 2017-го потенциальным ипотечникам отказывали гораздо чаще — тогда было одобрено лишь 45 процентов таких заявок.

В целом в первом квартале 2018-го банки удовлетворили каждую вторую просьбу (48 процентов) о предоставлении заемных средств, подсчитали аналитики. В аналогичном периоде 2017-го показатель одобрений был ниже — 38 процентов. Заметный рост доли удовлетворенных заявок, помимо сегмента ипотеки, отмечается в сегменте кредитных карт (44 процента положительных решений сейчас против 34 процентов в январе-марте 2017-го).

Ранее аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс» предрекли ипотечному рынку скорый обвал. По их мнению, к 2027 году объем рынка всех банковских продуктов сократится на 11 процентов, ипотеки — на 17 процентов. Способствовать этому будет меняющаяся демографическая ситуация в стране.

 Россиянам подготовили новый налог
В Кремле объяснили инцидент с ветераном и охраной Путина
Медведев подтвердил планы создать офшоры в России
Почему работники физического труда умирают раньше клерков
Взрывы произошли на месте бывшего военного склада в Удмуртии
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
Платье по талону и невеста-ребенок: странные свадьбы монархов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Ксения Собчак с мамой представила фильм «Дело Собчака» в Каннах В Российском павильоне состоялась презентация документальной ленты об Анатолии Собчаке
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь