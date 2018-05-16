Россиянам стали реже отказывать в ипотеке

В январе-марте 2017-го потенциальным ипотечникам отказывали гораздо чаще — тогда было одобрено лишь 45 процентов таких заявок.

В целом в первом квартале 2018-го банки удовлетворили каждую вторую просьбу (48 процентов) о предоставлении заемных средств, подсчитали аналитики. В аналогичном периоде 2017-го показатель одобрений был ниже — 38 процентов. Заметный рост доли удовлетворенных заявок, помимо сегмента ипотеки, отмечается в сегменте кредитных карт (44 процента положительных решений сейчас против 34 процентов в январе-марте 2017-го).