Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Эммануил Виторган отдыхает в Израиле с новорожденной дочкой
Россиянка, побывавшая в ЮАР, развеяла популярный стереотип
В Дании придумали белье, которое можно не стирать неделями
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Москве предрекли большую распродажу квартир
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
14:53 (мск), источник: ТАСС

В Екатеринбурге продлена добровольная аккредитация такси к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Процедура добровольной аккредитации таксомоторных компаний к чемпионату мира по футболу продлена до 10 июня в Екатеринбурге. Продление связано с возможностью аккредитовать большее число автомобилей, сообщил в среду ТАСС замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Владимир Герасименко.

Источник: РИА "Новости"

Процедура аккредитации такси стартовала в Екатеринбурге 15 февраля. Изначально предполагалось, что она продлится до 15 мая.

«Нам утвердили новую стоянку для аккредитованных автомобилей на Площади 1905 года на 250 мест вместо прежней на 90 мест. В связи с этим мы приняли решение о продлении аккредитации до 10 июня. Так сделала Москва — они продлили аккредитацию для привлечения большего числа перевозчиков. На сегодняшний день процедуру аккредитации в Екатеринбурге уже прошли три таксомоторные компании, это 54 автомобиля, также мы получили документы еще от двух компаний на 70 автомобилей», — сказал Герасименко.

По его словам, на время проведения чемпионата зона парковки — периметр транспортной безопасности — будет открыта только для автомобилей, имеющих аккредитацию. «На парковке будет стоять волонтер, а также сотрудники ГИБДД, которые не будут допускать неаккредитованные транспортные средства на площадку. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться в порядке очереди», — уточнил собеседник агентства.

Справка
Как Россия стала хозяйкой ЧМ-201827 мая 2015 года в Цюрихе по запросу США были арестованы по подозрению в коррупции высокопоставленные чиновники ФИФА. В вымогательстве, рэкете и отмывании денег обвиняют бывших и действующих чиновников ФИФА и руководителей пяти компаний, связанных с федерацией.

Герасименко также отметил, что компании, которые получили разрешение областного Минтранса на осуществление перевозок, но не получили аккредитацию, также имеют право возить пассажиров, однако их автомобили не будут допущены на указанную парковку. «В Свердловской области 23 тыс. автомобилей имеют такие разрешения. Водители этих автомобилей смогут осуществлять посадку и высадку пассажиров в специально предусмотренных местах за периметром транспортной безопасности», — пояснил он.

Читайте также
Честное такси: туристов защитят от «шереметьевской братвы»

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области отмечают существенный рост числа «теневых» перевозчиков, которые в преддверие чемпионата мира по футболу зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц и получили разрешение на перевозки.

Процедура аккредитации.

В конце января 2018 года министр транспорта Свердловской области Василий Старков подписал приказ, согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели могут пройти добровольную аккредитацию к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Чтобы получить такую аккредитацию, перевозчик должен соответствовать определенным требованиям, среди которых: отсутствие водителей, лишенных водительских прав, свободное владение русским языком, наличие мобильного приложения, возможность безналичного расчета за проезд и отслеживания стоимости поездки, а также определенный цвет автомобилей — белый, желтый или черный. Аккредитованные в областном Минтрансе перевозчики смогут подъехать в определенную зону безопасности, то есть, как можно ближе к тому или иному объекту.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

Все новости региона
 "Терминатор" фактически взорвал рынок экспорта военной техники
Дельфинов стало больше: чем их привлек Крымский мост
Медведев подтвердил планы создать офшоры в России
Почему работники физического труда умирают раньше клерков
Взрывы произошли на месте бывшего военного склада в Удмуртии
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
Платье по талону и невеста-ребенок: странные свадьбы монархов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Ксения Собчак с мамой представила фильм «Дело Собчака» в Каннах В Российском павильоне состоялась презентация документальной ленты об Анатолии Собчаке
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь