В Екатеринбурге продлена добровольная аккредитация такси к ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Процедура аккредитации такси стартовала в Екатеринбурге 15 февраля. Изначально предполагалось, что она продлится до 15 мая.

«Нам утвердили новую стоянку для аккредитованных автомобилей на Площади 1905 года на 250 мест вместо прежней на 90 мест. В связи с этим мы приняли решение о продлении аккредитации до 10 июня. Так сделала Москва — они продлили аккредитацию для привлечения большего числа перевозчиков. На сегодняшний день процедуру аккредитации в Екатеринбурге уже прошли три таксомоторные компании, это 54 автомобиля, также мы получили документы еще от двух компаний на 70 автомобилей», — сказал Герасименко.

По его словам, на время проведения чемпионата зона парковки — периметр транспортной безопасности — будет открыта только для автомобилей, имеющих аккредитацию. «На парковке будет стоять волонтер, а также сотрудники ГИБДД, которые не будут допускать неаккредитованные транспортные средства на площадку. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться в порядке очереди», — уточнил собеседник агентства.

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Герасименко также отметил, что компании, которые получили разрешение областного Минтранса на осуществление перевозок, но не получили аккредитацию, также имеют право возить пассажиров, однако их автомобили не будут допущены на указанную парковку. «В Свердловской области 23 тыс. автомобилей имеют такие разрешения. Водители этих автомобилей смогут осуществлять посадку и высадку пассажиров в специально предусмотренных местах за периметром транспортной безопасности», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области отмечают существенный рост числа «теневых» перевозчиков, которые в преддверие чемпионата мира по футболу зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц и получили разрешение на перевозки.

Процедура аккредитации.

В конце января 2018 года министр транспорта Свердловской области Василий Старков подписал приказ, согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели могут пройти добровольную аккредитацию к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Чтобы получить такую аккредитацию, перевозчик должен соответствовать определенным требованиям, среди которых: отсутствие водителей, лишенных водительских прав, свободное владение русским языком, наличие мобильного приложения, возможность безналичного расчета за проезд и отслеживания стоимости поездки, а также определенный цвет автомобилей — белый, желтый или черный. Аккредитованные в областном Минтрансе перевозчики смогут подъехать в определенную зону безопасности, то есть, как можно ближе к тому или иному объекту.