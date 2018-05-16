Названы дороги, где происходят ДТП с участием лосей в Нижегородской области

Карту мест «зверопереходов» создали в Нижегородской области. Об этом сообщает Госохотнадзор по Нижегородской области.



Наиболее активно лоси перемещаются весной, особенно в мае, когда прошлогодние лосята уходят от матери, ищут свою территорию, а также в сентябре-октябре, когда у лосей начинается брачный период. В это время лоси могут забегать в населенные пункты, появляться на дорогах. Но выйти на дорогу лось может и в любое другое время года.



Наиболее часто ДТП с участием лосей происходят на следующих дорогах Нижегородской области:



— трасса М-7 «Москва — Нижний Новгород» «Волга»: с 346 по 366 км, с 390−401 км, «Южный обход Нижнего Новгорода», 453 км, 480−495 км, 518−540 км;

— дорога Р-158 «Нижний Новгород — Саранск»: 28−34 км, 80−87 км, 100−115км, 196−206 км;

— дорога «Нижний Новгород — Киров»: 53−83 км, 126−132 км, 140−150 км, 168−174 км.



Для удобства граждан госохотнадзором разработана карта дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, ознакомиться с ней можно на сайте ведомства.