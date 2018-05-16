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19:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

В «Дневнике Анны Франк» нашли «неприличные» шутки и мысли о сексе

Опубликованы две ранее не видевшие свет страницы из дневника Анны Франк, где присутствуют неприличные шутки и ее размышления о сексе.

Источник: AP 2018

Дневник этой юной еврейской девушки, написанный в дни, когда она пряталась от нацистов в Нидерландах, был опубликован после ее смерти и приобрел по окончании войны феноменальную популярность по всему миру.

Тайные страницы дневника были скрыты за склеенными листами обёрточной бумаги — по-видимому, чтобы утаить от близких слишком откровенные мысли.
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Новая цифровая обработка изображений позволила ученым наконец прочесть, что там написано.

Эти записи были сделаны 28 сентября 1942 года, вскоре после того, как 13-летняя Анна попала вместе со своей семьей в убежище.

«Я буду использовать эту испорченную страницу, чтобы записывать “неприличные” шутки», — написала Анна на странице с несколькими перечеркнутыми фразами и ниже записала четыре анекдота.

Она также написала несколько строк о сексуальном образовании, воображая, что ей надо кому-то разъяснить, как «это» происходит, и упомянула проституток, о которых — как она написала в другом месте дневника — ей когда-то рассказывал отец.

Музей Анны Франк написал в своем аккаунте в «Твиттере» о публикации недавно расшифрованных страниц дневника, заклеенных Анной коричневой оберточной бумагой.

«Самая обычная девочка»

Анна Франк пишет о сексе совершенно обезоруживающим образом. Как каждому подростку, ей интересна эта тема.
Рональд Леопольд
Сотрудник Музея Анны Франк в Амстердаме

Это же мнение высказал и директор голландского Института по изучению войны, Холокоста и геноцида (Niod institute) Франк ван Врие, участвовавший в расшифровке сфотографированных в 2016 году страниц.

«Никто из тех, кто прочтет эти только что расшифрованные выдержки, не сможет удержаться от улыбки. Эти “неприличные” анекдоты — это просто “классика” у взрослеющих детей. Они, помимо всего прочего, показывают, что Анна, со всеми ее талантами, была прежде всего самой обычной девочкой», — говорит он.

Один анекдот такой: «Знаете, зачем девушки Вермахта находятся в Нидерландах? Чтобы служить подстилками под солдат».

Сотрудники Музея Анны Франк, впрочем, отмечают, что это не единственный раз, когда Анна упоминала секс в своем дневнике — Анна пересказывала и другие анекдоты, которые она слышала, находясь в своем убежище, а также писала о менструации и собственном половом созревании.

Музей также объяснил свое решение опубликовать те страницы дневника, которые Анна, совершенно очевидно, не хотела никому показывать, тем фактом, что ее дневник является охраняемым ЮНЕСКО культурно-историческим наследием и представляет серьезный академический интерес.

Однако там также отмечается, что эти новые страницы «не меняют нашего представления об Анне».

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«За прошедшие десятилетия Анна стала всемирным символом Холокоста, а Анна-девочка отошла на второй план, — сказано в заявлении музея. — Эти в буквальном смысле раскрытые страницы вновь выводят на первый план любознательного и во многих отношениях не по годам развитого подростка».

Анна Франк вместе со своей семьей переселилась в тайное убежище, устроенное в доме, которым распоряжалась фирма ее отца, 5 июля 1942 года — примерно через месяц после своего 13-го дня рождения, на который она получила в подарок новый дневник для записей.

Она прожила там вместе со своими родственниками и друзьями семьи ван Пельсами больше двух лет, пока их не обнаружили нацисты.

Как именно это случилось, особенно учитывая, что им удавалось успешно скрываться 25 месяцев, до сих пор точно неизвестно.

Анна Франк умерла в концлагере, по всей видимости, от сыпного тифа, в 1945 году, незадолго до окончания войны.

Ее отец, Отто Франк, единственный из их семьи, кто выжил. В 1947 году он опубликовал дневники дочери.

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