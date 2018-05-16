Ученые предложили создать центр цифрового мониторинга на Байкале

Источник: Комсомольская правда

Иркутские ученые из академических институтов СО РАН предложили создать центр цифрового мониторинга озера Байкал. И это станет новым шагом для изучения уникальной экосистемы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже подготовлены предложения по инфраструктурному проекту, который позволит регистрировать биологические, гидрохимические, газовые, видео-ландшафтные и другие параметры. А также поможет оценить состояние лесных экосистем, атмосферы, земной поверхности, земной коры и геомагнитного поля, эколого-эпидемиологические характеристики побережья.

Данные будут поступать, в том числе в онлайн-режиме, в единый центр, где они будут храниться и обрабатываться.

— Планируется применение технологий биосенсорики, геодинамики, гидрохимии, искусственного интеллекта, математического и информационного моделирования, сбора и хранения больших объемов данных, — сообщили в пресс-службе Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.