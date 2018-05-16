Ученые предложили создать центр цифрового мониторинга на Байкале
Это позволит внедрить глобальную сеть мониторинга экосистемы озера.
Это позволит внедрить глобальную сеть мониторинга экосистемы озера.
Иркутские ученые из академических институтов СО РАН предложили создать центр цифрового мониторинга озера Байкал. И это станет новым шагом для изучения уникальной экосистемы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже подготовлены предложения по инфраструктурному проекту, который позволит регистрировать биологические, гидрохимические, газовые,
Данные будут поступать, в том числе в
— Планируется применение технологий биосенсорики, геодинамики, гидрохимии, искусственного интеллекта, математического и информационного моделирования, сбора и хранения больших объемов данных, — сообщили в
Кроме этого, ученые смогут создавать новые прогнозные модели для оценки возможных изменений экосистем Байкала. Проект уже получил положительные экспертные заключения ведущих российских академиков.