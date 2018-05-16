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18:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Ученые предложили создать центр цифрового мониторинга на Байкале

Это позволит внедрить глобальную сеть мониторинга экосистемы озера.

Источник: Комсомольская правда

Иркутские ученые из академических институтов СО РАН предложили создать центр цифрового мониторинга озера Байкал. И это станет новым шагом для изучения уникальной экосистемы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже подготовлены предложения по инфраструктурному проекту, который позволит регистрировать биологические, гидрохимические, газовые, видео-ландшафтные и другие параметры. А также поможет оценить состояние лесных экосистем, атмосферы, земной поверхности, земной коры и геомагнитного поля, эколого-эпидемиологические характеристики побережья.

Данные будут поступать, в том числе в онлайн-режиме, в единый центр, где они будут храниться и обрабатываться.

— Планируется применение технологий биосенсорики, геодинамики, гидрохимии, искусственного интеллекта, математического и информационного моделирования, сбора и хранения больших объемов данных, — сообщили в пресс-службе Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.

Кроме этого, ученые смогут создавать новые прогнозные модели для оценки возможных изменений экосистем Байкала. Проект уже получил положительные экспертные заключения ведущих российских академиков.

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