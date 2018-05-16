На променаде в Зеленоградске устанавливают светодиодные экраны

На экранах планируют транслировать информацию о температуре воды и воздуха, предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, объявления для туристов, анонсы мероприятий и т. п.

Пляжи в Зеленоградске должны быть сданы к летнему сезону на будущей неделе в четверг, в поселке Лесной — 28 мая. На пляжах отремонтировали смотровые посты, установили и отремонтировали кабинки для переодевания, подготовили площадки для душевых. В западной части города в районе ул. Гагарина завершается обустройство нового спуска к морю. Кроме того, завершился набор спасателей, которые будут контролировать обстановку на официальных пляжах в новом курортном сезоне. В их числе — профессиональный дайвер.