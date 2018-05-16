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15:53 (мск), источник: Новый Калининград

На променаде в Зеленоградске устанавливают светодиодные экраны

Два светодиодных экрана устанавливаются на зеленоградском променаде. Они заработают на будущей неделе, сообщает в своем аккаунте в «Фейсбуке» местная газета «Волна».

Источник: Новый Калининград

На экранах планируют транслировать информацию о температуре воды и воздуха, предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, объявления для туристов, анонсы мероприятий и т. п.

Пляжи в Зеленоградске должны быть сданы к летнему сезону на будущей неделе в четверг, в поселке Лесной — 28 мая. На пляжах отремонтировали смотровые посты, установили и отремонтировали кабинки для переодевания, подготовили площадки для душевых. В западной части города в районе ул. Гагарина завершается обустройство нового спуска к морю. Кроме того, завершился набор спасателей, которые будут контролировать обстановку на официальных пляжах в новом курортном сезоне. В их числе — профессиональный дайвер.

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