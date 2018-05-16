В Самаре из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц

В Самаре 20 мая с 6:00 до 14:30 в центре города перекроют несколько улиц. Временное ограничение движения связано с проведением полумарафона «ЗаБег». Исключение сделают только для машин «скорой помощи», полиции, пожарных и автомобилей с пропусками ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.