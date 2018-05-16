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15:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц

А несколько автобусов изменят свои маршруты.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 20 мая с 6:00 до 14:30 в центре города перекроют несколько улиц. Временное ограничение движения связано с проведением полумарафона «ЗаБег». Исключение сделают только для машин «скорой помощи», полиции, пожарных и автомобилей с пропусками ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перекроют улицы:

— Максима Горького от Венцека до Вилоновской,

— Вилоновскую от Максима Горького до Волжского проспекта,

— Лесную от Волжского проспекта до Осипенко,

— Волжский проспект от Вилоновской до Лесной.

Кроме того, с 20:00 19 мая до 14:30 20 мая на этих участках улиц запретят остановки и стоянки транспортных средств.

Изменения коснутся и автобусов. С 6:00 до 14:30 20 мая в объезд будут ходить автобусы №№ 11, 61, 247, 261.

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