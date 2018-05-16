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17:08 (мск), источник: НИА Самара

На Пятой просеке в Самаре судебные приставы сносят металлические гаражи

Гаражи на Пятой просеке в Самаре пошли под снос. Судебные приставы начали освобождать земельный участок площадью почти в 20 тысяч квадратных метров.

В отделе судебных приставов Октябрьского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство в отношении граждан С. и Х. Суд обязал мужчин освободить часть земельного участка на ул. Пятая Просека от имеющихся на нем металлических гаражей. Общая площадь территории составила 19 тысяч 845 квадратных метров. Взыскателем по данному исполнительному производству является Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области.

15 мая судебные приставы Самарской области приступили к освобождению земли, находящейся в собственности Российской Федерации. Планируется, что работы по вскрытию и демонтажу металлических конструкций займут от 3 до 7 дней, после чего подрядной организацией будет вывезен мусор.

Ценные вещи будут описаны судебными приставами и переданы на ответственное хранение подрядчику. Граждане, использовавшие эти гаражи для хранения своего имущества, могут обратиться с подтверждающими их владение документами в отдел судебных приставов Октябрьского района (ул. Венцека, д. 56, т. 8 (846) 333−09- 95).

Примечательно, что рядом с гаражами находится водоем и стихийная свалка строительного мусора, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

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