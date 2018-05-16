Ученые выяснили происхождение пыли вокруг Луны
Оказалось, что она порождена ударами метеороидов малых размеров.
Оказалось, что она порождена ударами метеороидов малых размеров.
Ученые из НИУ ВШЭ, Института космических исследований РАН, МФТИ и Университета штата Колорадо выяснили откуда берется
Почти все межпланетное пространство Солнечной системы заполнено пылевыми частицами. Они есть в плазме ионосфер и магнитосфер планет — в окрестностях космических тел, не имеющих собственной атмосферы.
Еще в 1960-х, во время первых полетов к Луне американских аппаратов и пилотируемых кораблей выяснилось, что солнечный свет рассеивается в области терминатора Луны (границы между ее дневной и ночной стороной). Это приводит к формированию лунных зорь и стримеров (потоков) над поверхностью, несмотря на отсутствие заметной атмосферы. Рассеяние света наиболее вероятно происходит на электрически заряженных пылевых частицах, источником которых служит поверхность Луны. Косвенные свидетельства о существовании лунного
В новой работе авторы рассматривают возможность образования
Как отмечают исследователи, концентрация частиц
Поэтому с поверхности фактически непрерывно выбрасывается вещество, при этом часть его находится в расплавленном состоянии. Поднимаясь над поверхностью Луны, жидкие капли расплава затвердевают.
Во время экспериментов LADEE было обнаружено скачкообразное возрастание концентрации пыли при взаимодействии некоторых ежегодных метеорных потоков с Луной. Особенно данный эффект проявлялся во время высокоскоростного метеорного потока Геминиды. Все это подтверждает связь между процессами формирования пылевого облака и соударениями метеороидов с поверхностью Луны.
Есть и альтернативные теории, пытающиеся объяснить формирование лунных зорь посредством пылевых частиц, поднимающихся над поверхностью Луны за счет электростатических процессов — например, так называемая фонтанная модель. Однако в их рамках пока так и не удалось объяснить факты подъема пыли на большие высоты (до сотен километров) и, соответственно, формирования наблюдаемого в рамках эксперимента LADEE
На данный момент новая метеороидная модель формирования облака пыли вокруг Луны рассчитана только для простых условий — например, когда частицы, выбитые из Луны поднимаются под прямым углом к исходной поверхности. В идеале следует произвести расчеты, учитывая рельеф поверхности — то есть тот факт, что на самом деле частицы часто поднимаются под разным углом. В ближайшее время в России планируется запуск лунных миссий Луна-25 и Луна-27. Среди прочего, на них установят оборудование, которое будет исследовать пыль у поверхности Луны. Возможно, теоретические расчеты будут дополнены с учетом новых данных наблюдений.