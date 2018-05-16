На гала-концерте «Доброй волны» в Казани выступят Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Дина Гарипова
(Город Казань KZN.RU, 16 мая, Ксения Швецова). Максимально проинформировать юных талантливых жителей Казани о возможности участия во Всероссийском
(Город Казань KZN.RU, 16 мая, Ксения Швецова). Максимально проинформировать юных талантливых жителей Казани о возможности участия во Всероссийском
На встречу были приглашены представители творческих коллективов, музыкальных и художественных школ и других учреждений дополнительного образования.
Заявки на участие в «Доброй волне» принимаются до 3 июня. Старт заявочной кампании фестиваля дан в Казани в первый день Декады добра. Фестиваль, который создан специально для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, по традиции объединит на одной сцене воспитанников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями и многих других.
Конкурс талантливых детей, созданный по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и композитора Игоря Крутого, шагнул за пределы столицы Татарстана, и в этом году будет проходить в 9 городах страны.
«Это не очередной фестиваль детского творчества. Есть основной самый важный момент — целевая аудитория. Он нацелен на детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для нас важно еще раз подчеркнуть идею того, что у всех детей есть равные возможности, шанс вместе со всеми выйти на сцену, найти и реализовать себя. Мы хотим продемонстрировать детям, что у них нет никаких ограничений», — отметил Д. Фаттахов и призвал руководителей учреждений допобразования и творческих коллективов задавать свои вопросы и помочь в организации столь масштабного фестиваля.
По словам директора филиала Академии популярной музыки Игоря Крутого Елены Городецкой, на фестивале планируется максимально охватить все музыкальные жанры и направления, чтобы привлечь к участию как можно больше детей. Конкурсанты могут аккомпанировать себе на музыкальных инструментах, исполнять народные песни, джазовые, эстрадные композиции и другие. «Наша главная цель — организовать с ребятами большой, хороший праздник. И, может быть, стать нам всем чуточку добрее», — сказала Е. Городецкая.
Она также познакомила участников совещания с программой фестиваля. Так, 6 и 7 июня стартуют отборочные туры участников фестиваля в Казани. На протяжении лета отборочные туры также пройдут в Курске, Краснодаре, Севастополе, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге,
Главное событие фестиваля —
«Вы лучше нас знаете, как непросто организовать подобное мероприятие, и поэтому мы рассчитываем на вашу поддержку. Ведь это не просто конкурс — это возможность для детей почувствовать себя на равных со всеми, показать миру свой талант», — заключил Д. Фаттахов и добавил, что у руководителей учреждений допобразования, творческих коллективов есть возможность поделиться своими замечаниями и вопросами с организаторами конкурса, связавшись с Управлением культуры Исполкома Казани.