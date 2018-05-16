Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
43-летняя Рудковская готовится родить дочку
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Почему победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
Порошенко рассказал о пользе моста в Крым
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
32На Красной площади прошел Парад Победы
18:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Проверки в торговых центрах Иркутска: основная причина пожаров — неисправность оборудования

43 пожара в Иркутской области произошло на объектах малого и среднего бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

В этом году произошло 43 пожара на объектах с массовым пребыванием людей, три случая — в торгово-развлекательных центрах. В результате погибли два человека, один получил травмы. Материальный ущерб составил более 180 миллионов рублей. И только руководители пяти объектов из 43-х позаботились о страховании имущества.

Причина ЧП в большинстве случаев — это нарушения правил эксплуатации или неисправности электрооборудования.

— Уже третий год, согласно изменениям в законодательстве, субъекты малого и среднего предпринимательства не включаются в ежегодный план проверок органами федерального государственного пожнадзора. При этом пожары на данных объектах происходят. Основная причина — невыполнение собственником объекта требований пожарной безопасности, — озвучил проблему руководитель ГУ МЧС России Валентин Нелюбов.

После кемеровской трагедии инспекторы провели проверки в иркутских ТРЦ, было выявлено 1210 нарушений требований пожарной безопасности. В то же время предприниматели озабочены понесенными убытками. Специалисты МЧС России по предложили организовать на объектах бизнеса внутренний контроль выполнения противопожарных мероприятий, а вопросы безопасности контролировать общественным организациям. Словом, поблажек не будет. Закрытые торговые центры откроют только после того, как собственники приведут в порядок систему пожарной безопасности.

Все новости региона
 Водитель «КАМАЗА» Путин ПДД не нарушал!
Новые данные: именно эти факторы повышают риск болезни Альцгеймера
Медведев подтвердил планы создать офшоры в России
Захарова ответила на заявление Госдепа США по Крымскому мосту
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Российские компании и банки не попадут под действие контрсанкций
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь