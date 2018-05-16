Проверки в торговых центрах Иркутска: основная причина пожаров — неисправность оборудования

Источник: Комсомольская правда

В этом году произошло 43 пожара на объектах с массовым пребыванием людей, три случая — в торгово-развлекательных центрах. В результате погибли два человека, один получил травмы. Материальный ущерб составил более 180 миллионов рублей. И только руководители пяти объектов из 43-х позаботились о страховании имущества.

Причина ЧП в большинстве случаев — это нарушения правил эксплуатации или неисправности электрооборудования.

— Уже третий год, согласно изменениям в законодательстве, субъекты малого и среднего предпринимательства не включаются в ежегодный план проверок органами федерального государственного пожнадзора. При этом пожары на данных объектах происходят. Основная причина — невыполнение собственником объекта требований пожарной безопасности, — озвучил проблему руководитель ГУ МЧС России Валентин Нелюбов.