Проверки в торговых центрах Иркутска: основная причина пожаров — неисправность оборудования
43 пожара в Иркутской области произошло на объектах малого и среднего бизнеса.
43 пожара в Иркутской области произошло на объектах малого и среднего бизнеса.
В этом году произошло 43 пожара на объектах с массовым пребыванием людей, три случая — в
Причина ЧП в большинстве случаев — это нарушения правил эксплуатации или неисправности электрооборудования.
— Уже третий год, согласно изменениям в законодательстве, субъекты малого и среднего предпринимательства не включаются в ежегодный план проверок органами федерального государственного пожнадзора. При этом пожары на данных объектах происходят. Основная причина — невыполнение собственником объекта требований пожарной безопасности, — озвучил проблему руководитель ГУ МЧС России Валентин Нелюбов.
После кемеровской трагедии инспекторы провели проверки в иркутских ТРЦ, было выявлено 1210 нарушений требований пожарной безопасности. В то же время предприниматели озабочены понесенными убытками. Специалисты МЧС России по предложили организовать на объектах бизнеса внутренний контроль выполнения противопожарных мероприятий, а вопросы безопасности контролировать общественным организациям. Словом, поблажек не будет. Закрытые торговые центры откроют только после того, как собственники приведут в порядок систему пожарной безопасности.