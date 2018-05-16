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15:55 (мск), источник: АиФ Челябинск

Евгений Тефтелев приглашает челябинцев на приём по личным вопросам

Для встречи требуется предварительная запись.

Общерегиональный день приёма граждан пройдёт в администрации Челябинска в пятницу, 25 мая, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Челябинцы смогут лично пообщаться с главой города Евгением Тефтелевым, его заместителями и начальниками всех управлений мэрии. Всего в списке уполномоченных лиц администрации Челябинска, осуществляющих приём заявителей в этот день, значатся 49 чиновников.

Горожане смогут обсудить с представителями власти городские проблемы и задать личные вопросы. Для встречи с градоначальником и его заместителями необходимо предварительно записаться. Для этого жителям следует прийти в отдел по работе с обращениями граждан и организаций по адресу: пл. Революции, 2, каб. 111б, 103 и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Начальники управлений и отделов будут проводить приём в течение дня в порядке живой очереди. Однако для удобства граждан также предусмотрена возможность предварительной записи. Чиновники будут доступны для личного приёма с 10 до 15 часов. Для входа в администрацию города нужно будет предъявить паспорт.

Напомним, накануне выяснилось, что Евгений Тефтелев является самым высокооплачиваемым чиновником в Челябинске.

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