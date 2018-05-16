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17:18 (мск), источник: Кубань 24

Курортный сезон в Сочи откроется 26 мая

По традиции в городе пройдут развлекательные и спортивные мероприятия.

В 9:00 на набережной реки Сочи стартует забег на короткую дистанцию. С 10:00 до 19:00 на площади перед Городским собранием состоится выставка-продажа сезонных цветов, флористических композиций, комнатных и садовых растений.

В парке «Черешневый сад» с 16:00 до 19:00 для детей будут организованы мастер-классы от «Студии Ералаш», розыгрыш призов (в том числе сертификат на участие в съемках «Ералаша»), будут работать мастера по аквагриму.

На площади Флага с 16:00 начнется спортивно-развлекательная программа для детей и молодежи. Для гостей подготовят спортивные и танцевальные площадки, а также фотозоны.

В 18:00 на площади перед Органным залом пройдет традиционная «Курортная суббота» с участием творческих коллективов Сочинского концертно-филармонического объединения, а с 16:00 до 18:00 на площади перед художественным музеем на «Открытой сцене» выступят молодежные группы и начинающие солисты.

С 15:00 до 18:00 на площади перед библиотекой имени А. С. Пушкина пройдет литературное мероприятие «Голос поэзии», а в 17:00 на площади перед концертным залом «Фестивальный» состоится концерт, посвященный открытию курортного сезона в Сочи. В программе: показ коллекций сочинских модельеров, светодиодное шоу, выступление кавер-группы «Москва — Луна».

В 18:00 в арт-галерее «Форт» пройдет торжественное открытие указательного знака «Нулевой километр», в 19:30 в малом театральном зале КЗ «Фестивальный» состоится премьерный спектакль «Единственный наследник» по произведению Жана Франсуа Реньяра, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи из-за ЧМ-2018 по футболу отменили карнавал открытия летнего сезона.

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