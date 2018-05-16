Курортный сезон в Сочи откроется 26 мая
По традиции в городе пройдут развлекательные и спортивные мероприятия.
По традиции в городе пройдут развлекательные и спортивные мероприятия.
В 9:00 на набережной реки Сочи стартует забег на короткую дистанцию. С 10:00 до 19:00 на площади перед Городским собранием состоится
В парке «Черешневый сад» с 16:00 до 19:00 для детей будут организованы
На площади Флага с 16:00 начнется
В 18:00 на площади перед Органным залом пройдет традиционная «Курортная суббота» с участием творческих коллективов Сочинского
С 15:00 до 18:00 на площади перед библиотекой имени А. С. Пушкина пройдет литературное мероприятие «Голос поэзии», а в 17:00 на площади перед концертным залом «Фестивальный» состоится концерт, посвященный открытию курортного сезона в Сочи. В программе: показ коллекций сочинских модельеров, светодиодное шоу, выступление
В 18:00 в
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