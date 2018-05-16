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16:08 (мск), источник: Чердак

Ученые раскрыли загадку странной болезни кожи в Чечне и Дагестане

Вызвавший ее вирус пришел из Африки.

Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных (г. Владимир) выделили из тканей коров, пораженных в 2015—2016 годах нодулярным дерматитом, возбуждающий это заболевание вирус и «прочли» его геном. Образцы получали из разных регионов России, но во всех случаях штаммы вируса оказались одними и теми же. Их соотношение принципиально не отличалось от тех, что встречаются в других странах. Научная статья о вирусе нодулярного дерматита опубликована в журнале Transboundary and Emergent Diseases.

Нодулярный дерматит — это заболевание, вызываемое вирусом из семейства Poxviridae. К этому же семейству относятся возбудители различных разновидностей оспы. Нодулярный дерматит поражает в первую очередь крупный рогатый скот — коров и индийских буйволов. В роли переносчика вируса нередко выступают кровососущие насекомые. Через неделю-месяц после укуса такого такого насекомого у животных появляются узелки (нодулы) на коже, в первую очередь на голове и нижней части тела, ближе к животу. Вирус присутствует не только в коже, но и в крови, и практически во всех органах. Как правило, он размножается в ткани яичек и почек. Больное животное лихорадит, оно худеет, его веки покрываются язвами, позже наступает конъюнктивит и слепота. Нередко инфицированный скот погибает. Даже если корова выживает, ее продуктивность резко снижается.

Еще одна опасность вируса нодулярного дерматита заключается в том, что закономерности его распространения неясны. Заболеть могут и животные, которых содержат в идеальных условиях. При этом особи из одного стада с инфицированным животным порой остаются здоровыми. Поэтому владимирские ветеринары попытались найти закономерности распространения вируса нодулярного дерматита. Они взяли образцы пораженных тканей коров из нескольких субъектов Российской Федерации: республик Чечня, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Дагестан, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также некоторых других. Затем провели полимеразную цепную реакцию и таким образом выяснили, в каких тканях гены возбудителя нодулярного дерматита встречаются чаще всего. Также они сопоставили частоту заболеваемости в указанных регионах и широтой местности, где зарегистрировали инфекцию, а также ее высотой над уровнем моря.

Выяснилось, что основные места обитания вируса нодулярного дерматита в организме коров и быков — узелки на коже, слизистая носа и кровь. ДНК возбудителя заболевания в ряде случаев обнаруживалась даже в молоке, но она всегда отсутствовала в трахее и селезенке. Больше всего инфицированных животных обнаружили в Чеченской республике и республиках Калмыкия и Ингушетия. Тем не менее, никакой зависимости частоты заболевания от конкретной местности и ее высотой над уровнем моря ученые не нашли.

Чем южнее находился исследованный регион, тем чаще там выявляли случаи нодулярного дерматита. Это общая закономерность распространения данного заболевания. Впервые оно было зарегистрировано в 1929 году в Замбии. К 1945 году нодулярный дерматит добрался до Кении, к 1960-м — до Индии и Румынии. В Россию он, скорее всего, попал из Азербайджана, где его впервые обнаружили в 2014 году. На территории России заболевание зарегистрировали осенью 2015 в Чеченской республике. За этим последовала вспышка нодулярного дерматита в соседних субъектах федерации. Летом 2016 года эпидемия повторилась, но уже на большей территории. Всего в 2016-м в России нодулярным дерматитом заболело 313 голов скота.

Анализ разнообразия ДНК соответствующих вирусов показал, что они мало отличаются от других штаммов, обнаруженных на территории Африки и Евразии. Геном дагестанского возбудителя нодулярного дерматита на 100 процентов совпадает с ДНК вируса, выявленного в 2015 году в Греции. Однако состав нуклеотидов саратовского вируса нодулярного дерматита уже немного отличается от греческого — на 0,4 процента. Образцы ДНК вирусов из других регионов более близки по составу к дагестанскому. Эта информация должна помочь в разработке мер профилактики эпидемий нодулярного дерматита и разработке вакцин против различных штаммов его возбудителя.

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