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16:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Эвакуация к мундиалю. ГИБДД начала планомерно очищать центр Ростова

На центральных улицах донской столицы все чаще можно увидеть, как эвакуаторы забирают неправильно припаркованные автомобили. Где лучше не парковаться, и в какую копеечку влетит эвакуация машины, расскажет «АиФ-Ростов».

Источник: Аргументы и факты

Пока не тронулись

В полдень 16 мая мы заметили, как под окнами редакции эвакуатор пытается забрать новенький «Мерседес», оставленный во втором ряду проезжей части на проспекте Буденновском, около дома № 35.

Рабочие службы эвакуации уже закрепили колеса спецремнями и начали поднимать иномарку на платформу. К счастью для хозяина машины, происходящее заметил и на улицу выбежал знакомый владельца автомобиля, тем самым остановив процесс погрузки.

По закону принудительная эвакуация прекращается, если хозяин или его представитель появился раньше, чем спецтранспорт начал движение. Но провинившийся владелец все равно заплатит штраф за парковку во втором ряду, размер которой составляет 1500 рублей.

А те водители, которые не успели заметить, как увозят их машины, понесут не только административные санкции за нарушение ПДД, но и заплатят как услуги службы эвакуации, так и время пребывания автомобиля на штрафной стоянке.

В одной из ростовских организаций нам посчитали: услуги эвакуатора стоит 2080 рублей, час стоянки — 13 рублей, за сутки — 312 рублей. Таким образом, нетрудно посчитать- парковка в неположенном месте обойдется минимум в четыре тысячи рублей. Плюс потеря времени и нервов — полдня уйдет только на поиск и возврат машины.

Черный список улиц

Как сообщил инспектор ГИБДД, на данный момент на проспекте Буденновском эвакуируют машины, припаркованные только во втором ряду проезжей части, от улицы Максима Горького до Набережной.

Остальные автомобили пока не трогают, хотя в 99% случаях на этом отрезке водители оставляют свои транспортные средства с нарушением всех правил дорожного движения. Однако на всех нарушителей рук и эвакуаторов не хватаетт, поэтому в первое время в поле внимания инспекторов попадут те, которые препятствуют движению.

Но не стоит забывать, инспекторы будут отправлять по почте штрафы за неправильную парковку по результатам фото-и-видео фиксации.

Так же представитель правоохранительных органов добавил, что такая работа ведется параллельно на Ворошиловском и Театральном проспектах, улице Большой Садовой. На штрафстоянку попадают десятки транспортных средств в день. И работа будет планомерно продолжена. Судя по всему, так городские власти решили расчистить ростовские улицы к чемпионату мира по футболу -2018.

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