Верхнее озеро Щелоковского хутора начали чистить от мусора

Специалисты провели обследование и очистку дна верхнего озера Щелоковского хутора от мусора. Как сообщили в отделе благоустройства администрации Приокского района, водолазные работы по очистке дна проводятся ежегодно в прибрежной зоне на площади 875 квадратных метров. В ближайшее время планируются завезти песок на пляжные зоны, отремонтировать урны и скамейки, поставить туалеты и кабинки для переодевания. Будут также размещены аншлаги с обозначениями мест для купания, в том числе специально отведенных зон для купания детей и выгула собак. Специалисты Роспотребнадзора проконтролируют качество воды и песка перед открытием купального сезона.



Официальное открытие пляжного сезона состоится 1 июня и продлится до 31 августа. В течение всего лета порядок и безопасность на пляже верхнего озера будут обеспечивать спасатели и конная полиция.