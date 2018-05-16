Джигарханян попал в реанимацию
Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян попал в больницу. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает
Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян попал в больницу. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает
«Армен Джигарханян госпитализирован в общую реанимацию одной из столичных больниц», — говорится в сообщении. Отмечается, что состояние 82-летнего артиста оценивается как тяжелое.
Джигарханян ранее попал в больницу 26 апреля, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Юрист актера Элина Мазур подтвердила факт госпитализации. «Срочная госпитализация и его состояние — последствие воспаления легких, которое он не долечил в январе», — говорила она.
Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Позже стало известно, что Джигарханян впал в кому, однако в тот же день пришел в сознание.
Сообщалось также, что Джигарханян отказывался ехать в больницу, потому что хотел умереть дома.