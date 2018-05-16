Джигарханян попал в реанимацию

Источник: РИА "Новости"

«Армен Джигарханян госпитализирован в общую реанимацию одной из столичных больниц», — говорится в сообщении. Отмечается, что состояние 82-летнего артиста оценивается как тяжелое.

Джигарханян ранее попал в больницу 26 апреля, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Юрист актера Элина Мазур подтвердила факт госпитализации. «Срочная госпитализация и его состояние — последствие воспаления легких, которое он не долечил в январе», — говорила она.

Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Позже стало известно, что Джигарханян впал в кому, однако в тот же день пришел в сознание.