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16:36 (мск), источник: Sputnik.md

У молдавских бюджетников впереди дополнительный выходной

Правительство Молдовы решило, что бюджетникам не помешает еще один выходной день, который жители страны отгуляют 1 июня, правда, его придется отработать.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. У молдавских бюджетников появился еще один «дополнительный» выходной — пятница, 1 июня, — Международный день защиты детей. Соответствующее решение приняли на заседании в среду члены правительства страны.

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«Предлагается, чтобы пятница, 1 июня 2018 года, была объявлена выходным, с отработкой в субботу, 23 июня», — сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь.

Премьер Павел Филип не согласился с предложением, отметив, что на 23 июня выпадает другой праздник — День государственного служащего.

«Если так, то будем праздновать на работе. Может перенесем на 30 июня, так как 23-его будут мероприятия ко Дню госслужащего», — отметил Филип.

В итоге члены кабмина решили, что отработать «дополнительный» выходной бюджетникам придется все-таки 23 июня. Хотя, в первоначальном тексте проекта положения предполагалось отработать дополнительный выходной 9 июня, и почему министр решила изменить эту дату, осталось неясным.

Ранее парламентарии одобрили поправки в закон о памятных, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова, официально утвердив День защиты детей выходным днем еще 27 мая 2016 года. Этот праздник, как и ранее, продолжил отмечаться в Молдове 1 июня. Но поскольку в течение двух лет не внесены поправки в Трудовой кодекс, то есть не включен туда новый выходной день, то сейчас правительство было вынуждено повторно утвердить перенос «дополнительного» выходного.

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