У молдавских бюджетников впереди дополнительный выходной

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. У молдавских бюджетников появился еще один «дополнительный» выходной — пятница, 1 июня, — Международный день защиты детей. Соответствующее решение приняли на заседании в среду члены правительства страны.

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«Предлагается, чтобы пятница, 1 июня 2018 года, была объявлена выходным, с отработкой в субботу, 23 июня», — сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь.

Премьер Павел Филип не согласился с предложением, отметив, что на 23 июня выпадает другой праздник — День государственного служащего.

«Если так, то будем праздновать на работе. Может перенесем на 30 июня, так как 23-его будут мероприятия ко Дню госслужащего», — отметил Филип.

В итоге члены кабмина решили, что отработать «дополнительный» выходной бюджетникам придется все-таки 23 июня. Хотя, в первоначальном тексте проекта положения предполагалось отработать дополнительный выходной 9 июня, и почему министр решила изменить эту дату, осталось неясным.