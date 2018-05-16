У молдавских бюджетников впереди дополнительный выходной
Правительство Молдовы решило, что бюджетникам не помешает еще один выходной день, который жители страны отгуляют 1 июня, правда, его придется отработать.
Правительство Молдовы решило, что бюджетникам не помешает еще один выходной день, который жители страны отгуляют 1 июня, правда, его придется отработать.
КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. У молдавских бюджетников появился еще один «дополнительный» выходной — пятница, 1 июня, — Международный день защиты детей. Соответствующее решение приняли на заседании в среду члены правительства страны.
«Предлагается, чтобы пятница, 1 июня 2018 года, была объявлена выходным, с отработкой в субботу, 23 июня», — сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь.
Премьер Павел Филип не согласился с предложением, отметив, что на 23 июня выпадает другой праздник — День государственного служащего.
«Если так, то будем праздновать на работе. Может перенесем на 30 июня, так как 23-его будут мероприятия ко Дню госслужащего», — отметил Филип.
В итоге члены кабмина решили, что отработать «дополнительный» выходной бюджетникам придется
Ранее парламентарии одобрили поправки в закон о памятных, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова, официально утвердив День защиты детей выходным днем еще 27 мая 2016 года. Этот праздник, как и ранее, продолжил отмечаться в Молдове 1 июня. Но поскольку в течение двух лет не внесены поправки в Трудовой кодекс, то есть не включен туда новый выходной день, то сейчас правительство было вынуждено повторно утвердить перенос «дополнительного» выходного.