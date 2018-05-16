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17:01 (мск), источник: N + 1

Магнитная стимуляция поможет мозгу избавиться от аддикций

Магнитная стимуляция может послужить эффективным способом избавления от аддикций, сообщается в статье, опубликованной в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

Американские ученые измерили активность областей, входящих в систему вознаграждения головного мозга, до и после применения ТМС, и выяснили, что она снижается при просмотре изображений, связанных с зависимостью.

В рамках активности головного мозга аддиктивное поведение регулируется повышенной активностью фронтальных областей головного мозга, отвечающих за когнитивные функции (в том числе, например, принятие решений, память и внимание), а также полосатого тела — главного участка головного мозга, отвечающего за выработку дофамина. Их совместная активность участвует в работе системы вознаграждения головного мозга и повышается у зависимых в ответ на стимулы, связанные с их аддикцией: например, у алкоголиков такая повышенная активность наблюдается при виде выпивки.

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины под руководством Колина Хэнлона (Colleen Hanlon) решили проверить, можно ли при помощи транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) — неинвазивного метода стимуляции головного мозга — уменьшить совместную активацию фронтальных областей головного мозга и полосатого тела. В их исследовании приняли участие 49 человек: у 25 из них была задокументированная зависимость от кокаина, а у остальных — от алкоголя.

Во время эксперимента вентромедиальную часть префронтальной коры участников стимулировали магнитными импульсами частотой 50 герц — такой метод ТМС направлен на ингибирование, а не на активацию отделов мозга. Эксперимент был плацебо-контролируемым: в некоторых условиях магнитные импульсы не подавались.

Активность мозга участников оценили по фМРТ-снимкам, сделанным сразу до и после получения стимуляции. Во время сканирования участникам показывали картинки: для алкоголиков это были, например, изображения бутылок с алкогольными напитками, а для кокаинозависимых — фотография трубки для курения крэк-кокаина. В качестве контрольного условия участникам также показывали, например, стакан с водой или кухонные принадлежности. Ученые выяснили, что активность префронтальной коры и полосатого тела была существенно (p < 0,00001) ниже после стимуляции в сравнении с активацией до стимуляции и с плацебо у обоих групп.

Ученые также попросили участников оценить желание потребления кокаина или алкоголя — до и после эксперимента. Магнитная стимуляция не повлияла (p > 0,05) на результаты опроса, из чего ученые сделали вывод о том, что говорить о возможной клинической эффективности метода пока что рано. Это, по мнению ученых, объясняется резистентностью аддиктивного поведения к изменениям. Тем не менее, изменение мозговой активности при аддиктивном поведении может говорить в пользу применения подобного метода, но следующие исследования, поэтому, необходимо проводить с использованием более длительного периода сессий стимуляции.

В последнее время с помощью ТМС пытаются лечить многие недуги: причем как психические расстройства и состояния, так и физические заболевания. Например, недавно ученым удалось снизить суицидальные наклонности у пациентов с резистентной депрессией, а другая группа ученых с помощью метаанализа показала эффективность ТМС и микрополяризации для восстановления функций конечностей.

Елизавета Ивтушок.

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