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16:51 (мск), источник: Ведомости

В Москве осенью начнут тестировать первый беспилотный трамвай

В Москве осенью начнут тестировать первый беспилотный трамвай. Об этом на выставке «ЭлектроТранс-2018» рассказал гендиректор «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

Источник: Агентство «Москва»

«Уже осенью этого года мы покажем вам первый беспилотный трамвайный вагон, который мы собираемся тестировать и показать в Москве», — передает его слова агентство городских новостей «Москва». По его словам, в начале уже 2019 г. «ПК Транспортные системы» собирается показать первый в России алюминиевый трамвай.

В марте 2017 г. премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что в России беспилотный транспорт не может применяться в повседневной жизни, так как нормативная база к этому не готова.
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«Готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили, автобусы выйдут на улицы? Не только с человеческой точки зрения, но хотя бы с нормативной точки зрения», — говорил он на коллегии Минпромторга.

В августе 2017 г. в Москве на улице Годовикова открылся первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей и автобусов. Полигон представляет собой трассу длиной 400 м. На полигоне воспроизведена городская среда — установлены дорожные знаки, нанесена разметка, имеются автобусные остановки, пешеходные переходы и круговое движение.

В мае этого года Минтранс сообщил, что на автодорожном подходе к Крымскому мосту завершились первые масштабные испытания беспилотных автомобилей. В них участвовали пять машин — три легковых и два грузовика «Камаз».

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