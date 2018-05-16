В Москве осенью начнут тестировать первый беспилотный трамвай

Источник: Агентство «Москва»

«Уже осенью этого года мы покажем вам первый беспилотный трамвайный вагон, который мы собираемся тестировать и показать в Москве», — передает его слова агентство городских новостей «Москва». По его словам, в начале уже 2019 г. «ПК Транспортные системы» собирается показать первый в России алюминиевый трамвай.

В марте 2017 г. премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что в России беспилотный транспорт не может применяться в повседневной жизни, так как нормативная база к этому не готова.

«Готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили, автобусы выйдут на улицы? Не только с человеческой точки зрения, но хотя бы с нормативной точки зрения», — говорил он на коллегии Минпромторга.

В августе 2017 г. в Москве на улице Годовикова открылся первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей и автобусов. Полигон представляет собой трассу длиной 400 м. На полигоне воспроизведена городская среда — установлены дорожные знаки, нанесена разметка, имеются автобусные остановки, пешеходные переходы и круговое движение.