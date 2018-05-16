Открывшийся на левом берегу ТЦ лишил воронежцев подхода к пешеходному переходу

Торговый центр открылся днем 15 мая. Воронежцы, вскоре после этого побывавшие рядом с ТЦ, заметили, что на месте, где всегда был тротуар, появился проезд для автомобилей и клумба. Теперь всем, кто желает перейти по «зебре» проезжую часть, приходится пачкать обувь черноземом.
Фотографии с оплошностью, допущенной строителями, были опубликованы на странице воронежского журналиста Андрея Праха в «Фейсбуке» и в группе «Удобный Воронеж» «ВКонтакте».
На замечания горожан в соцсети отреагировал представитель пресс-службы мэрии. По его информации, пешеходный переход до конца недели будет перенесен в другое место.