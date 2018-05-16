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16:48 (мск), источник: 36on.ru

Открывшийся на левом берегу ТЦ лишил воронежцев подхода к пешеходному переходу

Жители Воронежа массово возмущаются в соцсетях отсутствием подхода к пешеходному переходу после открытия торгового центра «Европа» рядом с остановкой «Брусилова» на левом берегу.

Торговый центр открылся днем 15 мая. Воронежцы, вскоре после этого побывавшие рядом с ТЦ, заметили, что на месте, где всегда был тротуар, появился проезд для автомобилей и клумба. Теперь всем, кто желает перейти по «зебре» проезжую часть, приходится пачкать обувь черноземом.

Фотографии с оплошностью, допущенной строителями, были опубликованы на странице воронежского журналиста Андрея Праха в «Фейсбуке» и в группе «Удобный Воронеж» «ВКонтакте».

На замечания горожан в соцсети отреагировал представитель пресс-службы мэрии. По его информации, пешеходный переход до конца недели будет перенесен в другое место.

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