Открывшийся на левом берегу ТЦ лишил воронежцев подхода к пешеходному переходу

Торговый центр открылся днем 15 мая. Воронежцы, вскоре после этого побывавшие рядом с ТЦ, заметили, что на месте, где всегда был тротуар, появился проезд для автомобилей и клумба. Теперь всем, кто желает перейти по «зебре» проезжую часть, приходится пачкать обувь черноземом.