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17:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Лучшие нижегородцы отправятся на службу в Президентский и Семеновский полки

Церемония прощания с призывниками состоится у «Вечного огня» 17 мая.

Семь призывников из Нижнего Новгорода прошли отбор для почетной службы в Президентском полку ФСО и Семеновском полку Минобороны РФ. Торжественная церемония отправки ребят на военную службу пройдет у мемориала «Вечный огонь» в Нижегородском кремле 17 мая, передает пресс-служба городской администрации.

Попасть в элитные войска было непросто. Юношей отбирали по внешним данным, физической подготовке и состоянию здоровья. В общем-то, столь строгие требования понятны: военнослужащим предстоит решать специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Кремля и других важных государственных объектов, а также участвовать в проведении протокольных мероприятий.

Добавим, что всего в Нижегородской области в ходе весеннего призыва-2018 на службу в полки спецназначения отправятся порядка 40 человек.

Ранее сообщалось, что весенний призыв стартовал 1 апреля. В рамках призывной кампании предстоит отправить в армию около трех тысяч нижегородцев, в том числе свыше 800 призывников из приволжской столицы. Их направят во все виды Вооруженных Сил РФ и в другие воинские формирования. Примерно 400 нижегородцев будут проходить службу в Национальной гвардии России.

По традиции более 1,5 тысячи жителей Нижегородской области будут призваны на службу в элитных воинских частях — Президентском полку ФСО, Преображенском и Семеновском полках, воздушно-десантных войсках, а также в подразделении спецназначения Минобороны РФ. Два десятка наших земляков отправятся в научные роты.

Первые нижегородцы отправились к месту военной службы в рамках весеннего призыва 17 апреля. Со сборного военного комиссариата области в части Национальной гвардии РФ были направлены 40 призывников. Среди них 15 призывников из Нижнего Новгорода, а также представители более чем 10 районов области.

Напомним, призывная кампания продлится до 15 июля. В этот период в военном комиссариате Нижегородской области работает горячая линия 419−79−14.

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